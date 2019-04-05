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Oyuncu Hazar Ergüçlü Konuk Olduğu Yakın Doğu Üniversitesinde Hayranları İle Söyleşi Yaptı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema Bölümü, Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü'yü ağırladı.
Oyuncu Hazar Ergüçlü Konuk Olduğu Yakın Doğu Üniversitesinde Hayranları İle Söyleşi Yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da ye alan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr Tamer Şanlıdağ’ın da hazır bulunduğu etkinlikte Hazar Ergüçlü, 2 saat boyunca söyleşi gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği söyleşide Ergüçlü, kariyeri ile ilgili yolculuğu, mesleki zorlukları anlatarak, hayranlarının sorularını yanıtladı.

Ergüçlü: “Çok Uzun Saatler Çalışılıyor…”

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü konuşmasında, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda tiyatro ile tanışmasından bahsederek, Derviş Zaim'in yönettiği "Gölgeler ve Suretler" filmi ile kariyerinde yaşanan değişimi dinleyicilerle paylaştı.

Ergüçlü, sinema ve dizi sektöründe çalışmanın zor bir iş olduğunun altını çizerek, haftanın altı günü günde 16 saat mesai yapmak durumunda kaldıklarını ve bunun da zor bir iş olduğunu belirtti. Ergüçlü, ileride oyunculukla hayatını idame etmeyi planlayan öğrencilerin bu alanla ilgili sorduğu soruları da içtenlikle yanıtladı. Kıbrıs'tan çıkıp İstanbul'da yaşamanın zorluğuna da değinen Ergüçlü, sınıflar arası farkların, yaşam kaliteleri gibi farkların İstanbul'da daha rahatlıkla görülebileceğinden söz ederek, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde bir tiyatro projesinde yer almayı hedeflediğini de izleyicilerle paylaştı.

"Nuri Bilge Ceylan'la Çalışmak Hayal Gibiydi…"

Ergüçlü, Nuri Bilge Ceylan'la çalışma şansını yakalamasından da bahsederek, birçok insanın gıpta ile baktığı bir yönetmenle çalışmanın, hayal gibi olduğunu kaydetti. Kendisinin de rol aldığı ve Cannes Film Festivali'ne kadar gittikleri "Ahlat Ağacı" ile geçirdiği süreci öğrencilerle paylaştı.

Söyleşinin sonunda, oyuncu Ergüçlü, hayranlarıyla anı fotoğrafları da çektirdi.

Kariyer Planlamasını Çok İyi Yapıyor…

Etkinlik öncesi konuşma yapan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, Ergüçlü'nün 16 yaşında kendi kanatlarıyla uçmaya başlayarak çok güzel bir kariyeri adım adım ördüğünü kaydetti ve bu yönüne duyduğu hayranlığı dile getirdi. Suat Günsel'in "kendi hikayesini yazacak gençler yetiştireceğiz" sözüne de değinen Kasap, bunun en iyi örneklerinden bir tanesinin de Hazar Ergüçlü olduğunu kaydetti. 

 

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