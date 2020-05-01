  • BIST 101.110
  • Altın 383,509
  • Dolar 7,0385
  • Euro 7,7303
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'

»
Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'
Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla, 1 Mayıs'ı kutladı. Meltem Cumbul, Twitter hesabından paylaştığı videoya, ''Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için #1Mayıs kutlu olsun'' notunu düştü. 

Cumbul videoda Orhan Veli'nin 'Bedava' şiirini okudu. 

Şiirin dizeleri şöyle; 

"Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den ABD'ye ikinci tıbbi yardım seferi30 Nisan 2020 Perşembe 10:37
  • Türkiye'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 can kaybı yaşandı, 2 bin 936 yeni vaka tespit edildi29 Nisan 2020 Çarşamba 20:50
  • Koronavirüs kısıtlamaları çay tüketimini artırdı, tedarikte ise sorunlara yol açtı29 Nisan 2020 Çarşamba 20:47
  • Türkiye’de virüsü yenen hasta sayısı 44 bini geçti29 Nisan 2020 Çarşamba 20:14
  • TC Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımda vefat oranı yüzde 58'den yüzde 10'a geriledi29 Nisan 2020 Çarşamba 17:34
  • Köyde toplu cenaze namazı kılındı; 45 kişide ‘corona’ çıktı29 Nisan 2020 Çarşamba 17:10
  • THY'den koronavirüs zammı29 Nisan 2020 Çarşamba 16:56
  • Anne kedi hasta yavrusunu acile götürdü29 Nisan 2020 Çarşamba 16:50
  • Türkiye ilk kez demokrasi değil "otokrasi" olarak sınıflandırıldı29 Nisan 2020 Çarşamba 16:32
  • DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Koronadan sonra yeni bir toplumsal düzen şart29 Nisan 2020 Çarşamba 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti