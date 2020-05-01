Oyuncu Meltem Cumbul'dan 'Orhan Veli'li 1 Mayıs mesajı: 'Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava'

Oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamayla, 1 Mayıs'ı kutladı. Meltem Cumbul, Twitter hesabından paylaştığı videoya, ''Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için #1Mayıs kutlu olsun'' notunu düştü.
Cumbul videoda Orhan Veli'nin 'Bedava' şiirini okudu.
Şiirin dizeleri şöyle;
"Bedava yaşıyoruz, bedava; Hava bedava, bulut bedava; Dere tepe bedava; Yağmur çamur bedava; Otomobillerin dışı, Sinemaların kapısı, Camekanlar bedava; Peynir ekmek değil ama Acı su bedava; Kelle fiyatına hürriyet, Esirlik bedava; Bedava yaşıyoruz, bedava."
Emek ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için #1Mayıs Kutlu Olsun. pic.twitter.com/pxjxye6Pn7— Meltem Cumbul (@MCumbulOfficial) May 1, 2020
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