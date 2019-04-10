Oyuncu Pelin Akil cinayete tanık oldu

Pelin Akil Bağdat Caddesi‘nde cinayete tanık oldu. Anıl Altan‘la evli olan ve ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Akil, şahit olduğu cinayeti sosyal medya hesabından duyurdu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Eşiyle pazar kahvaltısı için Bağdat Caddesi’nde bulunan Akil, dönüş yolunda cinayete tanık oldu. Silahlı bir şahsın bir adamı vurduğunu gören Akil, yaşadığı anları sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı.

“HALA KARNIMDALAR”

Instagram hikayesinde yer verdiği bu korkunç olayın ardından, telaşlanan takipçilerinin içini rahatlatmak adına eşi ve karnındaki bebekleriyle bir fotoğraf paylaşarak “hala karnımdalar” dedi.

İKİNCİ SUSURLUK OLAYI