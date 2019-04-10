Oyuncu Pelin Akil cinayete tanık oldu

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Eşiyle pazar kahvaltısı için Bağdat Caddesi’nde bulunan Akil, dönüş yolunda cinayete tanık oldu. Silahlı bir şahsın bir adamı vurduğunu gören Akil, yaşadığı anları sosyal medya hesabından takipçilerine anlattı.
“HALA KARNIMDALAR”
Instagram hikayesinde yer verdiği bu korkunç olayın ardından, telaşlanan takipçilerinin içini rahatlatmak adına eşi ve karnındaki bebekleriyle bir fotoğraf paylaşarak “hala karnımdalar” dedi.
İKİNCİ SUSURLUK OLAYI
İstanbul Bağdat Caddesi’nde İranlı uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin kızının öldürülmesinden dolayı aranan İlhan Ünğan yakın mesafeden uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ailesiyle kahvaltı yaptıktan sonra mekandan çıkmaya hazırlanan Ünğan başına aldığı iki kurşunla can verdi. Ünğan’ı halen firarda olan ve cinayetten uyuşturucuya kadar pekçok suçtan aranan Zindaşti’nin öldürttüğü öne sürülmüştü. Olayın duyulması üzerine sosyal medyada ‘İkinci Susurluk olayı’ yorumları yapıldı.
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