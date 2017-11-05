Oyuncu Şener Şen: Gidiş iyi bir gidiş değil

Sinema oyuncusu Şener Şen ülke gündemine dair açıklamalar yaptı. Toplumda ayrışmanın derinleştiğinden yakınan Şen, siyasilerin bunda payı olduğunu belirtti ve "Gidiş iyi bir gidiş değil" dedi.

‘Yol Ayrımı’ filmiyle 7 yıl aradan sonra beyaz perdeye dönen Şener Şen, yeni filmine, sinemaya ve Türkiye’nin durumuyla ilgili Hürriyet’ten Sebati Karakurt'a konuştu.

'TOPLUM AYRIŞTIRILDI, SİYASİLERİN PAYI BÜYÜK'

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü almasıyla ilgili olarak, “İsmet Paşa’dan bu yana her dönemi hatırlıyorum. Bu ödülü Demirel döneminde de aldık. O zaman ‘Devlet Sanatçılığı’ydı adı. Türkiye çok tuhaf bir noktaya geldi. Toplum o kadar ayrıştırıldı, düşman haline getirildi ki akla gelen ilk şey “Sen o taraftan mısın, bu taraftan mı?” oluyor. Bunda siyasilerin büyük payı var. Kimsenin kimseyi dinlemeye, görmeye tahammülü yok. Herkes istediği dünya görüşünde olabilir. Bunun mücadelesinin medeni ölçüleri var. Düşmanlık körüklenerek ülke bu hale getirilmez" dedi.

''RACON KESME' DİYE BİR ŞEY VAR, HERKES BUNA ÖZENİYOR'

Toplumda saflaşmanın derinleştiğini ve 'tartışma zemininin kaydığını' belirten Şen, gelinen noktada 'siyasilerin de payı olduğunu' söyledi: "İlk akla gelen, öbür tarafla bir araya gelmemek. O taraf da seninle bir araya gelmek istemiyor. Ülke bir tane! Biz ne yapacağız? Siyasilerin önderliğinde seviye o kadar düşürüldü ki. Tartışma zemini kaydı, gitti, yok oldu. Yeraltı dünyasının deyimleriyle konuşuluyor. Bunlar siyaset biliminin terminolojisinde yok ama büyük bir hayran kitlesi var. ‘Racon kesme’ diye bir şey var. Herkes buna özeniyor. Gidiş iyi bir gidiş değil. Sağlıklı bir toplum yapısı yok."