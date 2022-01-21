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Oyuncu Sermiyan Midyat Gözaltına Alındı

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Oyuncu Sermiyan Midyat Gözaltına Alındı
Oyuncu Sermiyan Midyat Gözaltına Alındı

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü. Kesinleşmiş para cezasını ödeyen Midyat, serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltı anlarını aynı uçakta bulunan TRT SPOR muhabiri Tuna Akdemir de sosyal medya hesabından paylaşarak "11. koltukta oturuyordu, Malatya yer hizmetleri tüm uçağı durdurup kendisini özel olarak dışarı çıkarttı. 'Bu haksızlık değil mi?' diye sorduğumuzda polis gözaltına aldığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Malatya’ya şimdi indik.

Oyuncu SermiyanMidyat 11. koltukta oturuyordu, Malatya yer hizmetleri tüm uçağı durdurup kendisini özel olarak dışarı çıkarttı.

“Bu haksızlık değil mi?” diye sorduğumuzda polisin göz altına aldığını söyledi.

Akşam da gösterisi varmış yazık oldu.

— E. Tuna Akdemir (@etunaakdemir)

Sermiyan Midyat: İşgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmacı gazeteler gözaltına alındığımı yazmış

Sermiyan Midyat, Twitter'dan gözaltı haberleriyle ilgili "Uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan ARAŞTIRMACI GAZETELER göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine, asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya" açıklamasında bulundu.

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