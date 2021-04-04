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Oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu

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İstanbul’da oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu.
Oyuncu Şükriye Bulgurcu evinde ölü bulundu

Hürriyet gazetesinden Çetin Aydın’ın haberine göre, ulgurcu’ya (28) önceki gün ulaşamayan arkadaşları hasta olabileceğini düşünerek Küçükçekmece’deki evine gitti.  Arkadaşları, salonda Bulgurcu’yu yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Şükriye’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bulgurcu’nun evinde hem İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü’nden uzman ekipler inceleme yaptı. Evin kapısı içeriden kilitliydi. Bulgurcu’nun vücudunda darp ve herhangi bir yara izine de rastlanmadı. Bulgurcu’nun ölümü kayıtlara “şüpheli” olara geçerken detaylı otopsi yapılmasına karar verildi.

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