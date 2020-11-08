Oyuncu Timuçin Esen, Covid-19'a yakalandı

Türkiye'yi yeniden etkisi altına alan koronavirüs, dizileri de vurmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen de Covid-19'a yakalandı.

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de yeniden etkisi altına alan koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi ekibinden çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığının ortaya çıkmasının ardından bu kez kötü haber Hekimoğlu dizisinden geldi.

Hekimoğlu dizisinde 'Ateş Hekimoğlu' karakterine hayat veren, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan ünlü oyuncu Timuçin Esen de koronavirüse yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında koronavirüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

Önce ailesi sonra kendisi

Aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Timuçin Esen, test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi başladı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çekimlere 1 hafta ara

Öte yandan Hekimoğlu dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi. Yeni set tarihinin ise gelecek hafta olduğu açıklandı.