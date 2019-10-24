Oyuncu Tuba Ünsal ve sevgilisine 3 gün zorlama hapis cezası verildi

İstanbul Aile Mahkemesi tarafından oyuncu Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu, Elisabeth Mas’ın başvurusu üzerine 3’er gün zorlama hapis cezası verildi.

İstanbul Aile Mahkemesi tarafından oyuncu Tuba Ünsal ve sevgilisi Caner Karaloğlu, Elisabeth Mas’ın başvurusu üzerine 3’er gün zorlama hapis cezası verildi.

Mas, boşanma aşamasında olduğu eşi Karaloğlu ve onunla ilişki yaşayan Ünsal tarafından darp edildiğini öne sürerek hem şikâyetçi olmuş hem de korunma talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, Ünsal ve Karaloğlu hakkında 2 aylık koruma kararı vermişti. Daha sonra yeniden mahkemeye başvuran Elisabeth Mas, koruma kararına rağmen Caner Karaloğlu ile Tuba Ünsal’ın bir eğlence mekânında kendisini rahatsız ettiklerini öne sürdü. Ünsal ve Karaloğlu’na üçer gün zorlama hapis cezası verildi.