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Oyundan alınınca küfür eden Burak Yılmaz özür diledi

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Lille'in Nice deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde hocasına küfür ettiği için bir özür mesajı paylaştı.
Oyundan alınınca küfür eden Burak Yılmaz özür diledi

Lille'in Nice deplasmanında 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Burak Yılmaz, oyundan alındıktan sonra yedek kulübesinde hocasına küfür ettiği için bir özür mesajı paylaştı.

Görüntülerin kamuoyunda eleştirilmesi sonrası tecrübeli golcü özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Burak Yılmaz, "Dün maç sırasında sarı kart görmemin ardından sinirlendim. O adrenalin ile kenara gelince tepki gösterdim. Gösterdiğim tepki herhangi bir şahsa karşı değildir. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hocamızdan, arkadaşlarımdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Lille formasıyla 7. maçında 4. golünü atan tecrübeli golcü hakkında karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier şunları söyledi:

"Burak Yılmaz gerçek bir golcü, kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Jonathan David yedek başladı, Burak oyundaydı ancak bu durumu yönetmek benim işim. Maçın sonlarına doğru yaşananları yönetmek de benim işim ancak bu durum Burak’ın 35 yaşına rağmen hala hırsını gösteriyor, Lille’e bir şeyler katmak istiyor ve taraftarımızın böyle bir durumdan memnun olması gerekir."

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