Oyunu kullanan Akşener: Her şey güzel ve iyi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

– İnşallah hayırlara vesile olur. Bu seçimin öncelikle milletimiz için sonra ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok güzel bir çalışma yürütüldü, özellikle Millet İttifakı olarak uyumlu, birbirine yol veren, birbiriyle dostluk içerisinde, birimiz bir şehirdeyse diğer arkadaşımız bir başka şehirde çalıştık.

45 YERDE MİTİNG YAPMIŞIM

– İddia ediyorum en fazla seçmene ulaşan bir organizasyonun içerisinde yer aldık. Arkadaşlarımıza sordum ben 45 yerde miting yapmışım, 54 noktada da program yapmışım. 66 noktada Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Kılıçdaroğlu da aynı şekilde…

SEÇMEN VELİNİMETTİR

– Hepimiz çalıştık. Çok fazla insana ulaşıp dertlerimizi anlatmaya çalıştık. En önemlisi de kutuplaştırmadan, yani bu seçimde Millet İttifakı'nın bileşenleri olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey, seçmenlerin dertlerini dinleyip, onlardan aldığımız bilgiler ışığında çözümler üretmek, projeler üretmek ve seçmen velinimettir tavrını, tutumunu öne koymaktı.

BAŞIMIZIN ÜSTÜNDEDİR

– Çok iftiralar, çok hakaretler, abuk sabuk şeyler yaşadık ama hiçbirinin şu an itibariyle önemi yok. Bundan sonra herkesin hür ve vicdanına danışarak kullanacağı oyların sandıktan çıkan sonuçlarına, yani milletimizin sandığın içine attığı oyların sonuçlarına hepimizin saygı göstermesi ve çıkan sonuca amenna, baş üstüne demesi kısmına geçiyoruz artık. Aziz milletimizin vereceği karar, bizlerin başımızın üstündedir. İnşallah her şey güzel ve iyi olacak.