  • BIST 10984.9
  • Altın 4387.599
  • Dolar 40.8897
  • Euro 47.7777
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Öz oğlunu taciz eden baba tutuklandı!

» »
Öz oğlunu taciz eden baba tutuklandı!
Öz oğlunu taciz eden baba tutuklandı!

Lefkoşa’da sakin B.K. (E-48), 16 yaşındaki öz oğluna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 16 yaşındaki çocuğun intihara teşebbüs ettiği ve hastanede polise verdiği ifadede babasının kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu belirtmesi üzerine baba B.K. tutuklandı.

“16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” , “Öz çocuğuna karşı cinsel saldırı” ve “Darp” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı B.K. bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Şayan Ergülen, tanık olarak polis memuru Emre Özdiken’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özdiken, 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de sakin B.K (E-48) aynı ikametgahta birlikte yaşadığı 16 yaşından küçük öz oğlu olan D.K (E-16) ikametgahın muhtelif odalarında cinsel bir davranışla birden çok kez her iki eli ile göğüslerini sıkıp okşayarak, meme uçlarını sıkarak ve iç çamaşırı üzerinden cinsel organına temas edip, iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda ve çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Özdiken, zanlı B.K.’nin 18.08.2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Emre Özdiken, çocuğun intihara teşebbüs ettiğini ve yoğun bakım hemşiresine babası tarafından cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Özdiken, intihara teşebbüs eden çocuğun annesi tarafından baygın halde bulunarak, hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Özdiken, çocuğun yoğun bakımda doktorunun ifade verebileceğini beyan etmesi üzerine, sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesinin alındığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Özdiken, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı, “nedir be bu kiloluklar deyip, bedenine dokundum ama baba oğul arasında olan bir şakalaşmaydı.” Deyip suçlamaları reddetti.

Mahkeme talebi onayladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arapköy'e üç saat elektrik verilemeyecek!19 Ağustos 2025 Salı 09:45
  • KOOP-SEN’in grevi bugün de devam ediyor19 Ağustos 2025 Salı 09:38
  • Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 19:05
  • İtfaiye raporu: Bir haftada 21 yangın, 29 özel servis müdahalesi18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:11
  • Kadınlar Mağusa’da “geleceğe imza attı”....18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:10
  • Lefkoşa ve Girne'de kaza.... İki sürücü de alkollü!18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:56
  • Bir günde 4 yangın... Zarar büyük!18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:55
  • Yeniceköy’de ani ölüm: 81 yaşında yaşamını yitirdi18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:55
  • Hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek18 Ağustos 2025 Pazartesi 15:54
  • ‘Girne Belediyesi Erbil Arkın Kültür Merkezi’ protokolü imzalandı18 Ağustos 2025 Pazartesi 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti