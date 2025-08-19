Öz oğlunu taciz eden baba tutuklandı!

Lefkoşa’da sakin B.K. (E-48), 16 yaşındaki öz oğluna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 16 yaşındaki çocuğun intihara teşebbüs ettiği ve hastanede polise verdiği ifadede babasının kendisine yönelik cinsel saldırıda bulunduğunu belirtmesi üzerine baba B.K. tutuklandı.

“16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” , “Öz çocuğuna karşı cinsel saldırı” ve “Darp” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı B.K. bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Şevket Gazi’nin huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Şayan Ergülen, tanık olarak polis memuru Emre Özdiken’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Özdiken, 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de sakin B.K (E-48) aynı ikametgahta birlikte yaşadığı 16 yaşından küçük öz oğlu olan D.K (E-16) ikametgahın muhtelif odalarında cinsel bir davranışla birden çok kez her iki eli ile göğüslerini sıkıp okşayarak, meme uçlarını sıkarak ve iç çamaşırı üzerinden cinsel organına temas edip, iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda ve çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdü.

Özdiken, zanlı B.K.’nin 18.08.2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Emre Özdiken, çocuğun intihara teşebbüs ettiğini ve yoğun bakım hemşiresine babası tarafından cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Özdiken, intihara teşebbüs eden çocuğun annesi tarafından baygın halde bulunarak, hastaneye götürüldüğünü belirtti.

Özdiken, çocuğun yoğun bakımda doktorunun ifade verebileceğini beyan etmesi üzerine, sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifadesinin alındığını kaydetti.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini belirten Özdiken, zanlının aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı, “nedir be bu kiloluklar deyip, bedenine dokundum ama baba oğul arasında olan bir şakalaşmaydı.” Deyip suçlamaları reddetti.

Mahkeme talebi onayladı.