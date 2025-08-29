  • BIST 11362.96
Öz oğlunu taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan baba serbest

Lefkoşa’da 16 yaşından küçük öz oğluna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 48 yaşındaki B.K. “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” “Öz çocuğuna karşı cinsel saldırı” ve “Darp” suçlamalarıyla yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıld.
Polis memuru Toykan Gülerler mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de ikametgahta birlikte yaşadığı 16 yaşından küçük öz oğlunun evin muhtelif odalarında cinsel bir davranışla birden çok kez her iki eli ile göğüslerini sıkıp okşayarak, meme uçlarını sıkarak ve iç çamaşırı üzerinden cinsel organına temas edip, iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda ve çocuğa karşı cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın müştekinin intihara teşebbüs edip, hastaneye kaldırılmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığını açıkladı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, oğluyla sadece şakalaştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 3 doktorun kontrolünden geçirildiğini açıkladı.

Polis, müştekinin çocuk cerrahı tarafından muayene edildiğini ve cinsel temas bulgusuna rastlanmadığını kaydetti. Polis, adli tıp uzmanının da çocukla ilgili verilen cinsel temas bulgusu olmadığına dair raporu inceleyip, onayladığını söyledi.

Polis, zanlının evinde bulunan emarelerin DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini, incelemelerin sürdüğünü belirtti. Polis, çocuğun 3 psikiyatrisi tarafından muayene edildiğini açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

Zanlının avukatı ise çocuğun daha önceden bazı sorunlardan dolayı psikolojik tedavi gördüğünü savundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.

