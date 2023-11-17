Öz yeğenine cinsel istismarda bulunan sapığın cezası açıklandı!

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 5 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Başkan okudu. Mahkeme Başkanı, sanığın öz yeğeni olan 11 yaşındaki kızı iki kez istismar ettiğini belirtti. Başkan, sanığın annesi tarafından işe gidince kendisine emanet eden küçük kızın yatağına girdiğini, uyandırıp cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Sanığın iki kez aynı suçu işlediğini kaydeden Başkan, bunun pişman olmadığın gösterdiğini açıkladı. Başkan, küçük kızın dava esnasında mahkemeye geldiğini, olayı anlatırken ağladığını, yaşadıklarından dolayı acaba hamile kalır mıyım korkusu yaşadığını anlattığını ifade etti. Bu tür suçların özellikle çocuklar üzerine asla bitmeyecek travmalara neden olduğunu kaydeden Başkan, “Küçük çocuk hayatı boyunca dayısının kendisine yaptıklarını asla unutmayacak” dedi.

Konu suçun toplumda öfke ve tedirginlik yarattığına değinen başkan, sanığa yasada 6 yıla kadar hapis cezası öngören bu suçtan, 5 buçuk yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.