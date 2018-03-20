Özacar açıklama yaptı? Geçitkale Belediye Başkanlığına aday mı?

Detay Kıbrıs Haziran'da gerçekleşecek seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. UBP'nin Geçitkale'de Yaşar Özacar'ı aday gösterebileceği yönündeki haberin ardından Özacar açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Geçitkale’de UBP’ nin sürpriz adayı Yasar Ozacar diye yapmış olduğunuz haberin gerçekle hiç bir ilgisi yoktur.

On yıl önce partimin istemi doğrultusunda U B P’ den aday adaylığına müracaat ettim. Gelişen olaylar karşısında adaylıktan çekildim. Ondan sonraki dönemlerde de hiç düşünmedim. Düşünmek de istemiyorum. Almış olduğunuz bilge malesef yanlış.

Evet YAŞAR Özacar gerçek bir UBP’lidir.

Her daim partisiyle yürümüş ve yürümeye devam edecektir. UBP dönemlerinde Müdürlük Müsteşarlık yapmış birisinden başka ne beklenir. Şimdileri emekli Müsteşar olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Haziranda yapılacak seçimlerde UBP’nin destekleyeceğini açıkladığı bağımsız aday Olsan Oran’ı destekleyeceğim.

Partimin kararları benim için her şeyden önemlidir. Geçitkale’de UBP’nin sürpriz adayı Yaşar Özacar olmayacağını kamuoyuyla paylaşmanızı rica eder saygılar sunarım.