Özadam: Ercan hangi ülkenin havalimanı!

Dünyaya açılan tek kapımız Ercan Havaalanı…

2024 yılında hedef 5 milyon yolcuyu ağırlamak!

Bin bir zorlukla eksiklikleriyle açıldı. Modern bir tesis.

7/24 canlı ve aktif. Turistler geliyor, öğrenciler geliyor KKTC’ye gelir gelmez ilk intiba bu alanda oluşuyor kafalarda.

Tanınmayan bir ülkeyiz, ambargolar altındayız ve bunu kırmaya her şeye rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

Ülkeye gelenlerin bu ülke hakkında fikir sahibi olabileceği birçok görsel var ama alanda.

Banka reklamları, kumarhane reklamları falan adım başı.

Zannedersiniz ki ülkenin adı Halkbank…

Eksik olan bir şey var ama!

Hangi ülkede olduğunuzu anlamak epey zor.

Tek bir bayrak yok.

Bayrak bir kumaş parçası olabilir ama çok önemli bir simgedir. Heleb izim gibi bir ülke için.

Hava alanı bir hudut noktasıdır ve bu noktalarda ülkelerin bayrakları olur.

Sizi bir bayrak karşılar.

Kumarhane reklamı banka reklamı değil.

En azından alana girişte çıkışta bir yerlerde bir bayrağı olmalı bu tesisin.

Rum tarafına mı geldik KKTC’ye mi belli değil…

***

Hadi bayraksız kimliksiz Ercan’dan çıktık diyelim veya yolda gidiyoruz.

Zifiri karanlık bir yol sizi bekliyor.

Daha yeni yapılan tünelin bile ışıkları doğru düzgün yanmıyor.

Eski Ercan’dan yenisine giden yol kapkaranlık.

Göz gözü görmüyor. Hele yağmur da varsa görüş açınız neredeyse yok.

Dünyaya açılan penceremiz berbat bir halde.

Yol boyu ne bir yeşillendirme ne bir çevre düzenlemesi var.

İlla Türkiye parasını gönderecek, başına adam dikecek de öyle bir şeyler olsun bu memlekette.

***

Büyük tepki toplayan süt zammı sonrası süt fiyatlarında indirime gidildi. Gelen tepkilerin ardından süte yapılan 10 TL'lik zammın 5 TL'si geri alındı.

Kurum sütte yaptığı zamdaki kar payından feragat etmiş.

Bakan Fikri Ataoğlu, halkı koruma adına 41.5 olan 1 litre sütün fiyatının marketlerde 36.5 TL olarak satılması yönünde karar aldık diyor.

Sizler bu kararları önceden muhakeme edip ölçüp tartıp böyle absürt zamlar yapmamak için oturuyorsunuz.

Zam yapıldıktan sonra tepkiye göre hareket edecekseniz bu indirimin de yaptığınız şovun da hiçbir kıymeti yok.

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Süt gibi et de bir temel gıda…

Fiyatı ise bu aralar altın gibi değerli.

Hem dar ve orta gelirli bu fiyata et tüketemez hem de kasabı, restoranı iş yapamaz.

Hayvancısı ayrı isyan ediyor, kasabı ayrı vatandaşı ayrı.

Et fiyatlarını belirleme konusunda devletin eli zayıf.

Euro ile satılan Güney’de bile fiyatlar daha ucuz.

Kıymanın kilosu bile 500 TL olmuş.

Ülkedeki hayvan sayısı yetersiz her türlü olumsuzluk var.

Konuşmayan harekete geçmeyen tek kesimse yetkililerimiz.

Bakıyorlar sadece…

En ufak bir hamle önlem hareket yok.

Seyrediyorlar…