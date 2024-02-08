Özadam yazdı.. Ayda 33 Bin TL’yi kimse ödeyemez...

Levent Özadam Kıbrıs Time'da yazdı.. Ayda 33 Bin TL’yi kimse ödeyemez...

Bizim namı değer Berber Mahmut olmak üzere...

Resmen bombardımana tutuyorlar!

Kimi, tabi bizi...

Daha ne kadar yazıp çizeceğiz bilmiyoruz!

Soru çok basit;

Sosyal konut projeleri ne oldu?

Devlet erkanı sadece bu soruya yanıt verecek, beni de kurtaracak...

Hadi köy köy gezip bir takım sözler vermeseler susup biz de oturacağız, ama tek kelimelik bir açıklama bile yok!

Böyle olunca da devletin saygınlığı ayaklar altına alınıyor...

Bu işin ayıbı kalmamıştır artık!

Yapmayacaksan açıklarsın oturur köşene siner, bir de özürcük dilersin...

...

Biraz karıştırınca dün öğrendik ki topu Merkez Bankası’nın kucağına atmışlar...

Her şey hazırmış, Merkez Bankası onay verince ilk etapta 2 bin sosyal konutun yapımına hemen başlanacakmış!

Sonra da 8 bin daha...

Doğal olarak buradan Merkez Bankası Başkanına sormak gerek!

Bu konuda yetki tamamen sizin elinizde mi?

Doğruysa bunu niye geciktiriyorsunuz!

Ya da bir yerlerden talimat mı geldi geciktirmeniz için...

Çünkü biz daha önce belirtmiştik sosyal konutlar için yerli müteahhitle değil de TOKİ ile çalışılacak diye!

Bu konuda küçük de olsa bir açıklama şart...

...

Bu arada hükümetin sosyal konut projesi buradan bakıldığında başka bahara kalmış gibi gözükürken ilk evim projesinde çalışmalar halen devam ediyor...

Dar gelirli vatandaş da bu projeye yönelmeye başladı!

Hesap kitap yapıyorlar bir milyon 600 Bin TL’lik kredi için bankaya 33 Bin TL gibi astronomik bir rakam ödenecek...

Karı kocanın asgari ücretli olduğunu düşünün toplam 48 Bin TL aylık gelirleri olur!

33 Bin TL’yi bankaya verseler ellerine kalır 15 Bin Türk Lirası...

Ev kirası başta olmak üzere aylık mutfak geliri, elektrikti, suydu çocukların masraflarıydı bu parayı bankaya yatırsalar neredeyse aç kalacaklar!

Neymiş evleri olacak...

EV sahibi olmak için bu paranın bankaya yatırılmasına imkan ve ihtimal yoktur!

Bu gerçeği niye göremiyorlar bunu da anlamak mümkün değildir!

...

Kanser ilaçları niye yok?

Dün kaleme alıp sormuştuk;

Kanser hastalarından ilaç sıkıntı yönündeki şikayetler niye geliyor diye...

Bakanlık yetkililerinden konuyla ilgili bilgi geldi!

Bazı hekim arkadaşlar kızmasın ama sorunun en büyük sebebi onlarmış...

Ülkede birkaç çeşit kanser ilacı var ama her nedense bazı hekimler olmayan ilaçları yazıyormuş reçeteye?

İnanılır gibi değil...

Biraz da burada devlet kıyağı var bazı özel kişilere!

Ülkede olmayan ilaçların getirilmesi için TC’ye yazı yazılıyor ama bu ilaçlar orada da yok...

Ya ABD ya da Avrupa ülkelerine yazılar yazılıyor sonra da bekle babam bekle!

Bu arada iyi bir şey daha öğrendik;

Ay sonu ilaç ihalesine çıkılacak 1 Milyar TL’ye yakın ilaç gelecek...

İlaç sıkıntısı da böylelikle son bulacak!

Artık inşallah mı yoksa maşallah mı diyelim bilemedik...