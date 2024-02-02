Özadam yazdı....Hükümet için tehlike çanları...

Şu anda başımızda görünenden daha sorunlu bir hükümet vardır...

3 Ortak da kendi partisel sorunları ile debelleşiyor!

Böyle sıkıntı bir ortamda nasıl başarılı icraatlara imza atarlar gelin onu da siz düşünün...

Büyük ortak UBP’de hem kurultay hem de bakanlık kapma yarışı yaşanıyor!

Kurultay Eylül ya da Ekim’de olacaktı ama şimdi Nisan ayı konuşulmaya başlandı...

İddiaya göre kulislerde kurultay sonrası erken genel seçim var diye konuşulmaya başlandı ki olur mu olur!

Ülkede yaşanan sıkıntılar artık hat safhaya çık ki bunun Mart ayından sonra tavan yapacağı iddia ediliyor UBP erken genel seçim kararı alırsa hiç şaşırmayız...

Hatta olacaksa da olsun deriz zira halkın iradesi kesinlikle meclis sandalyelerine yansımalıdır!

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Şu anda bakan olanlar ya da olmayanlar...

Kendi aralarında bile kabinede değişiklik olacağını konuşmaya başladılar!

Koltuk tatlı ya, sarıldıkça sarılıyorlar...

Çünkü bakanlıktan sıradan bir vekil olmak damdan tepe taklak düşmek gibi bir şey!

Sanki de bir utanç kaynağı gibi...

Analarından bakan olarak doğdular ya belki de ondandır!

Bakanlar endişe ededursunlar vekiller aralarında müthiş bir yarış içindeler...

Kendilerine yakın olan örgüt başkanlarının kapılarının önünde destek yarışındalar!

Zira UBP gibi büyük bir partide örgüt başkanı olmak bile güç ve kudret ile eşdeğerdir...

Onların desteğini alabilirlerse ne ala!

Aksi bakanlık hayal bile değil...

UBP’de şu sıralar sıkıntı büyük ama en azından dışarıya çok fazla sızdırılmıyor!

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DP’de ise huzursuzluk tavan yapmış durumda...

Genel Başkan Fikri Ataoğlu’nu çok daha sıkıntılı bir süreç bekliyor!

Dünkü Ombudsman açıklaması ile ihalesiz kiralamalar çok büyük ihtimalle yargıya taşınacak sonucunda parti itibar kaybedecek...

Ataoğlu’nun şu anda Akpınar ve Tosunoğlu ile irtibatı kesilmiş durumda!

Onlar Ataoğlu’nu hem genel başkanlıktan hem de bakanlıktan istifa etmeleri konusunda uyardı ama Bakan Ataoğlu şimdilik tınmıyor gibi gözüküyor...

İki vekilin ne zaman ne yapacağı belli değil, gözlerini karartırlarsa ve dışarıdan baskı gelmezse bağımsız milletvekili olarak kalabilirler!

Tabi ki onların yerine bağımsız diğer iki vekilin de dışarıdan nisap desteği vereceği kesinleşmiş gibi bir şey...

Burada yine de dışarıdan gelecek olan temkinler çok önemli ve belirleyici olacaktır!

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YDP Genel Başkanı Arıklı, Atalay’ın genel başkanlık adaylığı açıklamasına epey tepki gösterdi ha keşke bu kadar ağır olmasaydı ama sözlerinde çok haklı yanları da yok değildir...

Talip Atalay YDP Genel Başkanı olacak kadar pişmemiştir sosyal yönleri de çok Arıklı’ya göre çok zayıftır!

Aslında biz bu tartışmanın biraz da senaryo olduğunu düşünüyoruz...

Partide demokrasi işliyor meselesi!

Büyük ihtimalle ikisi de anlaşmalı olarak vitrine oynuyor...

Atalay ya son güne yaklaşırken geri çekilecek ya da yarışa girip fark yiyerek gidip Arıklı’nın elini kaldıracak ve demokrasi budur diye partililerini selamlayacak!

Aksini düşünemiyoruz bile!

Bu arada Arıklı bir daha aday olmayacağını geçen yıl bize de söylemişti ama buna şaşırmıyoruz çünkü bu ülke siyasetini ve siyasetçisini inanın çok iyi tanıyoruz...

Japon yapıştırıcıların gözü kör olsun!

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Kimse kusura bakmasınlar ama...

Şu anda iktidarda olan partiler vatandaşa güven vermemektedir!

Bir de kendi aralarında yaşadıkları sorunlar nedeniyle güvensizlik artık dip yapmıştır...

Seçime kesinlikle karşı değiliz ama seçim gecesi çok da şu anki durumun değişeceğine inanmıyoruz!

Çünkü 3 partinin de rakipleri yine kendileridir...

Hükümet için tehlike çanları çalmaktadır ama yine de Ankara’nı bir kez daha ağırlığını göstereceği de aşikardır!