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Özadam yazdı.. "Kabineye müdahale yapıldı mı?"

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Gazeteci Levent Özadam yazdı.. "Kabineye müdahale yapıldı mı?"
Özadam yazdı.. "Kabineye müdahale yapıldı mı?"

Gazeteci Levent Özadam  yazdı.. "Kabineye müdahale yapıldı mı?"

İşte o yazıdan bir bölüm;

Kabine dün açıklandıktan sonra en fazla Resmiye Canaltay konuşuldu…

Sadece Eroğlu ailesinde değil tüm parti içinde bir şok yaşandı!

Bu konuda ileriki günde de çok konuşulmaya aday…

Çok ilginç iddialar var çünkü!

Ersin Tatar, çok önceden Resmiye Canaltay ile konuşmuş ve bakanlığını ilan etmiş…

Listeye de ismini eklemiş!

Ta ki önceki gün akşamına kadar…

İddia şu;

Canaltay, akşam listede vardı ama…

Dün sabah çıkarıldı!

Ersin Tatar mı çıkardı?

Hangi gerekçe ile çıkarıldı?

Yoksa birilerinin telkini üzerine mi çıkarmak zorunda kaldı…

Muhakkak ki gün gelince olayın perde gerisi gün yüzüne çıkacaktır!

Zaten bu memlekette hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz…

Bu arada Eroğlu ailesine yakın kaynaklar ailenin de kabine şoku yaşadığını söylüyorlar…

Eğer söz verildiyse elbette bu doğal kabul edilmelidir!

Ve bu gelişmeden sonra artık soru şudur…

UBP’de halen çok güçlü durumda olan Derviş Eroğlu nasıl bir yol haritası çizecek!

Bizim bildiğimiz Eroğlu eli kolu bağlı oturup beklemez…

Zamanı ve zemini bekleyip hamlesini ona göre yapar!

Tabi ki bir de şöyle bir soru geliyor partililerin aklına…

Eğer kabine listesi dün sabah değişti ya da değiştirildiyse bu değişim Resmiye Canaltay’a mıydı yoksa bizzat Derviş beye karşı yapılan bir girişimin düğmeye basılması mıydı?

Eğer öyleyse bugünden itibaren UBP’de yaşanacak olan kargaşayı düşünebiliyor musunuz?

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