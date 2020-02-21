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Ozan Ceyhun Büyükelçi oldu...

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun atandı.
Ozan Ceyhun Büyükelçi oldu...

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun atandı.

TC Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ozan Ceyhun atandı.

Ozan Ceyhun Bakanlar Kurulu kararıyla KKTC vatandaşlığından çıkarılmıştı. 

Ceyhun, yurttaşlıktan kendi isteğiyle çıktığını açıklamıştı.

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