Ozan Elmalı: Kronikleşen sorunlar devam ediyor

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eğitimde kronikleşen sorunların devam ettiğinin altını çizdi. Bazı okulların kolonlarının çürüdüğü ifade eden Elmalı, “Milli Eğitim Bakanlığı ‘biz bunları karşılayamayız’ diyor” dedi.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Sabahın Haberleri’ isimli programa telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu.

“KRONİKLEŞEN SORUNLAR DEVAM EDİYOR”

Eğitimde kronikleşen sorunların devam ettiğini belirten Elmalı, okulların öğretmensiz açılmaması gerektiğini bakanlığa ilettiklerini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da bununla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde sendikanın gündeminin olmadığının altını çizen Elmalı, “Onlar, öğretmen haklarıyla ilgili çalışmaya odaklandılar.” dedi.

“MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN BÜTÇE AYIRMAMASINI KABUL EDEMİYORUZ”

Başkan Elmalı, yeni okulların yapılmasından dolayı mutlu olduklarını, ‘hayırsever vatandaşlar’ın okul yapmasından da mutlu olduklarını anlatan Elmalı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ise bütçe ayırmamasını kabul edemediklerini söyledi.

Lefkoşa’da ve Mağusa’da yapılması düşünülen 2’şer okulun hem lise hem de ortaokul olarak yapılacağını belirten Elmalı, sağlık ve eğitime yatırım yapılması gerektiğinin zorunlu olduğunu belirtti.

“BAZI OKULLARDA ÇÜRÜYEN KOLONLAR VAR, BAKANLIK ‘BİZ BUNU KARŞILAYAMAYIZ’ DİYOR”

Okullardaki sorunlara değinmeye devam eden Elmalı, “Bazı okullarda çürüyen kolonlar var, Bakanlık, ‘biz bunları karşılayamayız’ diyor” dedi. Kolon sorunu bulunan okullarda çocukların tehlikede olacağını söyleyen Elmalı, çocukların tehlikede olacağına vurgu yaptı.

“KÜLTÜREL FAALİYETLERİN ARTMASI İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bir taslak hazırladığını ve taslakta laboratuvar denkliklerinin 3 saatten 1 saate düşmesinin yer aldığını kaydeden Elmalı, laboratuvarlara muazzam bir yatırım yapıldığını ve en son Avrupa Birliği’nin (AB) de katkı alındığını belirtti; “Yapılan kültürel faaliyetlerin artması için çaba göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Çavuşoğlu’nuın sendikacıların parasını da devletin ödediğine yönelik ifadelerini hatırlatan Elmalı, “Bu söylem toplumda yer bulacak bir söylem mi bunu merak ediyorum. Boşa yapılan harcamalar ortadan kalkarsa, hem öğretmenlik yapıp hem sendikacılığa devam edebilirim.” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası