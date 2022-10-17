Ozan Elmalı: Nazım Çavuşoğlu, öğretmenle yüzleşmekten korkuyor

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Cumhuriyet Meclisi'nde eylem yapıyor.
"SİZ DE GEREKEN DERSİ ALACAKSINIZ"
Eylemde konuşan KTOEÖS Başkanı Elmalı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun eğitimdeki sorunlarla tek bir gün bile ilgilenmediğini kaydetti. "Öğretmen boyun eğmez, ders verir. Siz de gereken dersi alacaksınız." diyerek Çavuşoğlu'na seslenen Elmalı, öğretmenin Çavuşoğlu'nu affetmeyeceğini ifade etti.
"ÇAVUŞOĞLU, YÜZLEŞMEKTEN KORKUYOR"
Çavuşoğlu'nun öğretmenle yüzleşmekten, sendikayla aynı masaya oturmaktan korktuğunu belirten KTOEÖS Başkanı Elmalı, Çavuşoğlu'nun öğretmenleri ilgilendiren yasanın değiştirilmesiyle ilgili direktif altığını belirtti.
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