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Ozan Güven 'çok fazla hakaret ve tehdit aldığı' gerekçesiyle dosyaya gizlilik kararı aldırttı

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Ozan Güven 'çok fazla hakaret ve tehdit aldığı' gerekçesiyle dosyaya gizlilik kararı aldırttı
Ozan Güven 'çok fazla hakaret ve tehdit aldığı' gerekçesiyle dosyaya gizlilik kararı aldırttı

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen oyuncu Ozan Güven, 'çok fazla hakaret ve tehdit aldığı' gerekçesiyle dosyaya gizlilik kararı aldırttı.

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e tepkiler büyürken, oyuncunun çok fazla 'tehdit' ve 'hakaret' içerikli mesajlar aldığını ileri sürerek, savcılığa 'gizlilik başvurusu' yaptığı öğrenildi.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, talebi değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya gizlilik kararı koydu.

Sosyal medya uzman Deniz Bulutsuz, Güven tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle darp raporu alarak şikayetçi olmuştu. Bulutsuz yaptığı açıklamada, bir saatten fazla ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını, şiddet gördüğü sırada evden çıkmasına izin vermeyerek canına kastettiğini fiziksel ve duygusal şiddet yaşadığını belirterek Güven'in cezalandırılmasını isterken Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma talep etmiş, Aile Mahkemesi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Deniz Bulutsuz'un talebini kabul etmişti.

Güven de Bulutsuz'dan şikayetçi olmuş ve mahkeme her ikisi için de uzaklaştırma kararı almıştı. 

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