Ozan Güven'den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair rapor alan Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor.
Bir süredir birlikte olan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven, geçen hafta sonu tartıştı. Sözlü başlayan tartışma Ozan Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı.
Olay sonrası Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in doğum gününü kutladığı sosyal medya paylaşımlarını da sildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Bulutsuz, Cumartesi sabaha karşı Ozan Güven'in evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Bulutsuz, Güven'e karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti.
Bulutsuz'un açıklaması şöyle:
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