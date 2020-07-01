  • BIST 115.826
  • Altın 389,151
  • Dolar 6,8475
  • Euro 7,6917
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Ozan Güven'den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor

»
Deniz Bulutsuz, bir süredir birlikte olduğu Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair rapor aldı. Bulutsuz, Güven'e dava açmaya hazırlanıyor
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü belirten Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor

Ünlü oyuncu Ozan Güven tarafından darp edildiğine dair rapor alan Deniz Bulutsuz, dava açmaya hazırlanıyor.

Bir süredir birlikte olan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven, geçen hafta sonu tartıştı. Sözlü başlayan tartışma Ozan Güven’in genç kadını darp etmesiyle büyüdü. Aldığı darbeler sonucu gözüne kan inen Bulutsuz hastaneye giderek darp raporu aldı.

Olay sonrası Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'in doğum gününü kutladığı sosyal medya paylaşımlarını da sildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bulutsuz, Cumartesi sabaha karşı Ozan Güven'in evinde bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldığını söyledi. Bulutsuz, Güven'e karşı hukuki haklarını sonuna kadar kullanacağını belirtti.

Bulutsuz'un açıklaması şöyle:

ozan-guven-den-siddet-gordugunu-belirten-deniz-bulutsuz-dava-acmaya-hazirlaniyor-751559-1.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, AB'nin Seyahat Kısıtlaması Kararını Düzeltmesini Bekliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
  • Selvi: Dislike atan dislike'lanır01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34
  • Koronavirüs testine gitmek istemeyen genç kız kendisini odasına kilitledi01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:05
  • Çelik:Rumların muhatabı KKTC’dir30 Haziran 2020 Salı 22:39
  • Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım sayımızda artış var, tedbirlerde dikkatli değiliz30 Haziran 2020 Salı 22:23
  • Türkiye'de 1293 yeni vaka30 Haziran 2020 Salı 22:19
  • Çelik: "Rumların muhatabı KKTC'dir"30 Haziran 2020 Salı 19:24
  • Hollanda: Türkiye'yi cezalandırmıyoruz, vaka sayıları yüksek30 Haziran 2020 Salı 18:22
  • Süs havuzunda boğulan iki yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sığınmacı derneğinin kapısında bekledi30 Haziran 2020 Salı 18:07
  • CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık öğretmen olmayacaksın30 Haziran 2020 Salı 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti