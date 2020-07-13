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Ozan Güven'in 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor

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Deniz Bulutsuz'un 'darp' nedeniyle şikayetçi olduğu ünlü oyuncu Ozan Güven için 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Ozan Güven'in 13,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu Ozan Güven'e dava açıldı.

Güven'in “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 3 yıl 8 aydan 13,5 yıla kadar hapsi istendi.

Deniz Bulutsuz’un Ozan Güven’e karşı işlediği iddia edilen “basit yaralama” suçunun dosyası ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

Biribirilerinden karşılıklı şikayetçi olan Deniz Bulutsuz ile Ozan Güven soruşturmasını yürüten savcılık, 12 Haziran’da başlayıp 13 Haziran’a kadar devam eden olayla ilgili ünlü oyuncunun güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi için bilirkişi atamıştı.

19 Haziran’da teslim aldığı DVR cihazı üzerinde detaylı inceleme yapan bilirkişi hazırladığı raporda, “500 GB kapasiteli harddisk üzerinde yapılan veri analizinde söz konusu tarihlere ait görüntülerin silinmiş olduğu, bu nedenle de hiçbir görüntüye rastlanılmadığı” belirtilmişti.

ADLİ TIP RAPORU

Bulutsuz, olay sonrası İstanbul Adli Tıp Şube Müdürülüğü'nden darp raporu almıştı.

Adli tıp uzmanı tarafından hazırlanan raporda, vücudunun çeşitli yerlerinde onlarca çürük ve morluğa rastlandığı kaydedildi. Raporda Bulutsuz'un sol gözde puslu görünüm nedeniyle bir sağlık kuruluşunda muayene olması ve içinde cam olabileceğini belirttiği baş parmak altında yara nedeniyle ortopedi muayenesi yapıldıktan sonra kapsamlı bir rapor düzenlenmesinin uygun olacağı görüşü bildirildi.

Raporda 28 yaşındaki Bulutsuz’un yapılan muayenesinde abajurla yaralanması sonucu çene ucunda 1×0,3 santim iyileşmekte olan yara, kafasının duvara yan şekilde çarpması sonucu sol göz içinde ve çevresinde morarma, sol kol dış alt kısmında 4×5 santim, sağ kol iç kısımda 6 santim morarma bulunduğu, kolların çeşitli yerlerinde morluklar ve cam kesiği, kalça ve uyluk bölgesinde çok sayıda morluk, merdivenden yuvarlanmaya bağlı sol diz kısmında morluklar ve baş parmak altında cam olabileceği ifade edilen yara, Bulutsuz’un beyanıyla gözde hafif puslu görünüm tespiti yer aldı.

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