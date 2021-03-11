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Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın "Fantasy 11"ine seçildi

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Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın "Fantasy 11"ine seçildi
Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın "Fantasy 11"ine seçildi

Liverpool forması giyen Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi'nde haftanın "Fantasy 11"ine seçildi. Milli futbolcumuz Liverpol'un Leipzig'i 2-0 yendiği maçta 90 dakika başarılı bir performans sergilemişti.

Ozan Kabak dışında Liverpool'dan Alexander-Arnold, Phiillips, Fabinho, Salah ve Mane de haftanın 11'ine girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i şöyle oluştu:

Navas, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Phiillips, Fabinho, Chiesa, Sergio Oliveira, Salah, Mane, Haaland, En-Nesyri...

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