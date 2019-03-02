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Ozan, Serenay’la çektirdiği bornozlu fotoğrafı paylaştı

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Başarılı oyuncu Ozan Güven, sosyal medyanın akımına uyup perşembe günü eski fotoğraflarından bir tanesini paylaşarak TBT (Throw Back Thursday) yaptı.
Ozan, Serenay’la çektirdiği bornozlu fotoğrafı paylaştı

Fi dizisinde, Serenay Sarıkaya’nın canlandırdığı Duru karakterine takıntılı şekilde aşık olan Can Manay’ı oynayan Ozan Güven, set günlerden bir fotoğraf paylaştı.

SERENAY’LA BORNOZLU FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ozan Güven, Fi dizisi setinde çekilmiş bornozlu fotoğrafı, “Bak ne buldum” notuyla Serenay Sarıkaya’yı da etiketleyerek paylaştı. Ozan Güven’in gönderisi kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

“MÜKEMMEL”

Güven’in paylaşımını gören Sarıkaya, “Yaaa” diyerek kalpli öpücük emojisi koydu. Aynı dizide rol alan Mehmet Günsür ise “Mükemmel” yorumunu yaptı.

 


 

 

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