Ozan Tufan'dan Hull City'de şaşırtan performans

Milli futbolcu, performansıyla da İngiliz taraftarlardan övgüleri topladı.

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Ozan Tufan, Süper Lig'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselmişti.

27 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Watford'a kiralanmış ancak burada beklentilerin altında kalmıştı.

Bu sezon ise Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, yeni takımına gollerle giriş yaptı.

Shota Arveladze'nin takımı Hull City'de çıktığı 5 resmi maçta ikinci golünü kaydeden Ozan, İngiliz taraftarlardan da övgü topladı.

Ligin ilk haftasında Bristol City karşısında penaltıdan bulduğu golle Championship defterini açan Ozan Tufan, 4. hafta maçında Burnley deplasmanında da boş durmadı.

Burnley maçının 25. dakikasında orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ozan Tufan vuruşunda kaleci Arijanet Muric'i mağlup etti ve topu filelerle buluşturdu.

Lig Kupası'nda 2-1 kaybettikleri Bradford mücadelesinde de Ozan Tufan ceza sahası çizgisinden sert bir şut göndermiş, kalecinin sırtına çarpan top ağlarla buluşmuştu. Ancak bu gol Ozan Tufan'a yazılmamıştı.

Burnley maçının 77. dakikasında oyundan alınan milli futbolcu, yükselen performansıyla yeniden milli takıma seçilebilir.