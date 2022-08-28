“Ozanköy Pekmez Festivali” başladı

Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen festivalin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü, Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun ve Girne Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.

Açılış seremonisi şira tadımıyla başlayan festivalde konuşan Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, 2008 yılından beridir festivalin devam ettirildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü ise konuşmasında, akdenizin meyvesi olan harnuba sahip çıkmak için canla başla çalıştıklarını belirterek, festivalin harnuba çok önemli bir değer kattığını söyledi.

Güngördü, “İki sene önce devletin ve hükümetin yaptığı açılımla harnubun kilosu 3 liradan 7’ye bu sene ise 18 liradan sezonu açtı. Tahminlere göre tüccar 21 TL’ye kadar kilosuna ödenek vermeyi uygun gördü. Bu ağaca daha çok sahip çıkmak ve harnup potansiyelini artırmamız gerekiyor.”

Güngördü, Belediyenin yeşil alanlara harnup fidanı dikme kararı aldığını da söyledi.

Ozanköy ’ün, uzay şairi Osman Türkay’ın köyü olduğunu belirten Güngördü, “Bu festivalin yaşatılması için ve ona vefa borcu olarak köyde anıt heykelini yaptık. Osman Türkay’ı tanıtmak için önemli bir vesileye sebep olduk. Türkay’ın İstanbul’da bastırdığı kitapları bulduk ve biz de kitaplarını bastırarak kütüphanelere dağıttık” dedi.

Köyün eski isiminin Kazafana olduğunu hatırlatan Güngördü, Ozan Osman Türkay’ın adının yaşatılması için köye “Ozanköy” isminin verildiğini söyledi.

Güngördü, festivalde stant kuran tüm esnafa, Halk Dansları ekiplerine ve katkı koyan meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış öncesi geleneksel pekmez şırası kaynattı. Tatar, folklor gösterisinin ardından stantları gezerek, harnuptan yapılmış ürünlerin tadına baktı.

Cumhurbaşkanı Tatar festivalde yaptığı konuşmada, bu festivalin kültürümüzü, geleneklerimizi yaşatmak için ve harnuba sahip çıkmak için düzenlendiğini söyledi.

Kendisinin de Ozanköylü olduğunu belirten Tatar, Ozanköylü olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Tatar, “Ozanköy denildiğinde burada Türklük var, zeytin var, tarih var… Ozan Osman Türkay var… Kitaptaki şiirleri önemlidir. Şiirleri bu ülkede nereden nereye geldiğimizi ve ülkenin ayrıcalıklarını anlatıyor” dedi.

Tatar konuşmasında, ülke ekonomisinin sürdürülebilmesi için kendi üretimimize sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı. Harnubun ihraç edildiğini de belirten Tatar, “Harnuba sahip çıkarak yeni fidanların dikilmesiyle, harnup üretimin çoğaltılması ekonomiye, kültüre ve yeşile de hizmet edecektir” dedi.

28 Ağustos Pazar akşamına kadar sürecek olan festivalde Kıbrıs’a özgü el işi, yiyecek ve içecek stantları, konserler, söyleşiler ve kitap satışı yer alacak.

Festival Programı:

27 Ağustos 2022 Cumartesi

19:00 Sunum ve Şiir Dinletisi

Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri

Konuşmacı: Prof. Dr .Şevket Öznur (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı – Öğretim Üyesi)

Şiir Seslendirme: Ahmet Uçar ( Şair)

( Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı İşbirliğinde )

19: 15 Halk Dansları Gösterisi

Girne Genç Sanatseverler Derneği

19: 30 Konser

İpek Amber & İbrahim Çetiner

20.30 Sunum : Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi

Konuşmacı: Mehmet Atak ( Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)

20.45 Tango Dans Gösterisi

Tango Siempre Cyprus

21:00 Konser

Eda Girgin

28 Ağustos 2022 Pazar

19:00 Pekmezli Tatlılar Yarışması

Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum

Konuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)

19: 30 Halk Dansları Gösterileri

( Hasder )

19: 45 Konser

Tenha

20: 45 Pekmezli Tatlılar Yarışması Sonuçlarının Açıklanması

21:00 Halk Dansları Gösterisi

Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

21:15 Final Konseri

Hikmet Kurtarıcıoğulları