Ozanköy sakinlerinden Erşen Esengöl hayata gözlerini yumdu

Ozanköy sakinlerinden Erşen Esengöl yaşamını yitirdi.
5 Ağustos Cuma günü (dün) yaşamını yitiren Erşen Esengöl bugün Ozanköy Camisi’nde kılanacak öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak başsağlığı diliyoruz
Ozanköy sakinlerinden Erşen Esengöl yaşamını yitirdi.
5 Ağustos Cuma günü (dün) yaşamını yitiren Erşen Esengöl bugün Ozanköy Camisi’nde kılanacak öğle namazına müteakip Ozanköy Mezarlığı’na defnedilecek.
Detay Kıbrıs olarak başsağlığı diliyoruz
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