Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı Girne Bölgesi’nde dere yataklarına yapılan izinsiz yapılaşmalara müdahale ediyor. Ozanköy Şht Mustafa Yavaş Sokak’ta, bir arsa sahibinin Gelin Deresi’nin devamı olarak bilinen su yatağına izinsiz olarak inşa ettiği bahçe duvarı, Girne Belediyesi ve Girne Kaymakamlığı işbirliğinde yıkıldı.