Ozanköy’de İkinci Kattan Düşen İngiliz Uyruklu Şahıs Hastaneye Kaldırıldı
Ozanköy, 02 Kasım 2024 – Ozanköy’de meydana gelen kazada, İngiliz uyruklu 43 yaşındaki Martin John Harris, misafir olarak bulunduğu bir evin balkonunda dengesini kaybederek yaklaşık 3.55 metre yükseklikten beton zemine düştü. Olay, saat 23:30 civarında gerçekleşti.
Harris, düşmenin ardından ciddi şekilde yaralanarak Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu takip edilen Harris, müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, polis yetkilileri kazanın nasıl gerçekleştiğini detaylandırmak üzere incelemelerini sürdürüyor.
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