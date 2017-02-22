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Ozanköy'de iş kazası, 4 metre yüksekten düştü

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Ozanköy'de iş kazası, 4 metre yüksekten düştü
Ozanköy'de iş kazası, 4 metre yüksekten düştü

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURMAYA GİTTİĞİ EVDE 4 METRE YÜKSEKTEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ… HAYATİ TEHLİKESİ VAR…

Ozanköy’de bugün yaşanan iş kazasında 4 metre yüksekten düşen 40 yaşındaki Yuri Kumish yoğun bakımda.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 15.00 sıralarında yaşanan olayda Kumish, güneş enerji sistemi kurmak için gittiği evde merdiven üzerinde çalıştığı sırada merdivenin kayması sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan Kumish Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Kumish’in hayati tehlikesi olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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