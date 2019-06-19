Ozanköy’de yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 10:00 sıralarında, Ozanköy’de Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Vipera İnşaat Şirketine ait şantiye alanı içerisinde, işçilerin yatı evi olarak kullandıkları konteyner içerisinde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkan yangın sonucu, 6 adet ranza, 12 adet şilte, 1 klima ve muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Soruşturma devam ediyor.
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