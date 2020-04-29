Ozanköy’de Yangın

28.04.2020 tarihinde saat 20:30 sıralarında Ozanköy’de, Nasrettin Hoca Sokak üzerinde bulunan Kenan KELEŞ’e ait ikametgahın doğu kısmında bulunan ahşaptan mamul bahçe kulübesi içerisinde faal durumda bulunan derin dondurucunun muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu kulübe ve içerisinde bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale gelmiştir.
Soruşturma devam etmektedir
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