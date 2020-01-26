Ozanköy’den Maraş’a ŞOK..! (1-0)

K-Pet 1.ligde zor günler geçiren ve gençleşen kadrosu ile maça çıkan Ozanköy, ilk devrenin flaş ekibi Maraş karşısında Hakan’ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı ve kritik 3 puan aldı. Maraş ise sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Yer: Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı

Hakemler: Zekai Töre, İsmail Egeli, Emre Çevikdal

Ozanköy: Burak, Çağakan, Tuğrulşan, Güler(65.Dk Oğuazhan)Nedim(79.Dk Serim)Hacı, Hakan(75.Dk A.Aydoğdu)Ahmet, Buğra, Kaan, Çağrı

Maraş: Cenkay, Süleyman, Emre, Aziz, Cenker, Yıldıray(85.Dk Eren)Yekta(64.Dk A.Çil) Mustafa, Sedat, Oğuz, Mert(75.Dk E.Aktaş)

Goller: 29.Dk Hakan(Ozanköy)

Karşılaşmanın ilk devresinde karşılıklı ataklar vardı. Maçın 29.dakikasında gelişen Ozanköy atağında ceza alanı içine yapılan ortaya iyi yükselen Hakan kafa ile topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk devrede başka gol olmayınca devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede Ozanköy skoru koruma, Maraş ise golü bulma çabası vardı. Ancak Ozanköy istediği alan taraf oldu ve 90 dakikanın sonunda 1-0’lık Ozanköy üstünlüğü vardı.