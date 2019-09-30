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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Kış Dönemi Eğitimleri Başladı

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Farklı yaş gruplarına uygun ve özel olarak hazırlanan, yüksek akademik ve karakter gelişimini teşvik eden programların hazırlandığı ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Kış Dönemi programı başladı.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Kış Dönemi Eğitimleri Başladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Mayıs ayına kadar devam edecek olan 100 saatlik Kış Dönemi programının ilk gününde, öğrenciler ile velilere Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Hoşgeldiniz organizasyonu yapılarak, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından velilere, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kış dönemi ile ilgili bilgiler aktarıldı. 

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Prof. Dr. Meriçli, çocuk üniversitesinin vizyonu, misyonu, çocuklarının gelişimi için önemi, dönem boyunca toplayacakları krediler, alabilecekleri sertifikalar gibi konularda velileri bilgilendirdi. Daha sonra öğrencilere Genel Koordinator ve Genel Sekreter Duygu Kaptanoğlu Coşkun tarafından yeni dönem hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılarak, öğrenciler  için hazırlanan özel çantalar verildi.

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Eğlenceli Oyunlar Oynadılar…

Hoşgeldiniz organizasyonu ardından öğrenciler İngilizce seviye belirleme etkinliğine katılarak eğlenceli oyunlar oynadılar. Daha sonra gruplarına göre sınıflara ayrılan öğrenciler gün boyunca çeşitli etkinlikler yaptılar. Dünya grubu Matematik Atölyesi, Güneş Grubu Lavanta Kokulu Krem yapma, Galaksi-Evren Grubu da Yakın Doğu TV'de Televizyon dünyasın inceliklerini öğrendikleri çalışmalar yaptılar.

Kokulu Krem Yaparak, Kitap Dünyasını Keşfettiler…

Galaksi-Evren Grubu öğrencileri ikinci hafta ders programında ise Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Dr. Selin Işık ile birlikte "Güzel Kokulu Bitkilerden Ürün Geliştirmek” programında,  Kıbrıs’ın karakteristik bitkisi olan Yasemin çiçeği başta olmak üzere Lavanta ve gül çiçeği petalleri kullanılarak kendi seçtikleri kalıplarda sabunlar, mumlar hazırladılar. Güneş Grubu öğrencileri ise Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Yrd. Doç.Dr. Gökhan Okur ile Balık Baskılı Resimler yaptılar. 

Dünya grubundaki çocuklar ise Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane bünyesindeki Çocuk Kütüphanesi’nde, Dr. Sevgi Toplu ile birlikte “Çocuk Kütüphanesinde Kitap Kurdu Olmak” programını gerçekleştirdiler.

Prof. Dr. Meriçli: “Öğrencilerimizin İngilizce Konuşma Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Programlar Hazırladık…”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli, aileleri çocuklarının eğitimine verdikleri öneminden dolayı kutladı.

Prof. Dr. Meriçli, “Her çocuk tekdir, biriciktir. Her biri bir yıldız, biz Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde onlara özgürce parlayacakları bir ortam yaratıyoruz. Fakültelerimizin laboratuarlarında deneyler yapacaklar ve kendi yeteneklerini keşfedecekler” dedi. 

“Benim çocuğum biraz çekingendir, okulda hep sessizdir ve biraz da ezilir sanki, üzülürüm. Burada çocuğum bu çekingenliği atsın, kendine güvensin isterim ama nasıl olacak bilmem” diyen velilere Prof. Dr. Filiz Meriçli “Doğru yerdesiniz, biz Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde çocukları soru sormaya teşvik ediyoruz, sorularını dinliyor, birlikte cevap aramaya yönlendiriyoruz. Deneyerek, oyun oynayarak, eğlenerek öğreniyorlar, onları bildiğini anlatmaya teşvik ediyoruz, kendilerini ifade etme becerileri gelişiyor, kendilerine güvenleri artıyor” şeklinde konuştu.

Bu akademik dönemde öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik programlarda kısa “English time” molaları hazırladıklarını anlatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrenci programlarının yanı sıra velilere yönelik söyleşi ve etkinlikler de hazırladıklarını söyledi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi Programında, çocuk hakları, çocukların öğretmen ve ailelerden beklediklerini ifade edecekleri çalıştaylar yapılacağını, Çalıştay sonuçlarının ise raporlar haline getirilerek ilgililere sunulacağını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilerin ayrıca kendi ilgi duydukları alanda projeler hazırlayacaklarını ve sosyal sorumluluk projelerine katılacaklarını anlattı.

“Çocuklar için yapılan her güzel şey yeni güzellikler doğurur” diyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, bu vesileyle Kuzey Kıbrıs’taki tüm okullara, öğretmenler ile öğrencilere başarılı, verimli, sağlık ve esenlik dolu bir eğitim öğretim yılı dilediğini ifade etti.

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