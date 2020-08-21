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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020 Yaz Akademik Dönemi Düzenlenen Törenle Sona Erdi...

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Ülkemizin ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Yaz Akademik Dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020 Yaz Akademik Dönemi Düzenlenen Törenle Sona Erdi...

Ülkemizin ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Yaz Akademik Dönemi öğrencileri düzenlenen törenle diplomalarını alarak mezun oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da ailelerin katılımı ile gerçekleştirilen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi Mezuniyet töreninde; Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim dönemi boyunca öğrencilerin yaptıkları faaliyetlerle ilgili video gösterimi yapıldı. Törende, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli bir konuşma yaptı. Öğrenci gruplarının müzik dinletisi ve gösterilerinin yapıldığı tören, sertifika takdimi ve keplerin havaya atılmasıyla sona erdi.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Bilgi En Büyük Güçtür. Bilgiyi Hayal Gücü ile Değerlendirecek, Yenilik Yaratacak ve Yeni Ürünler Geliştirecek, Girişimci  Çocuklar Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz...”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli törende yaptığı konuşmada, yaz akademik dönemini başarıyla ve mutlulukla tamamlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Meriçli, “Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle okulları kapanan  ve Mart- Haziran arasında evlerde kapalı kalan çocuklarımızı, tüm sağlık önlemlerini titizlikle uygulayarak bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında yüzyüze renkli ve eğlenceli bir programla buluşturduğumuz için mutluyuz” dedi.

Öğrencilerin hijyen kurallarına uygun olarak programlarını uyguladıklarını dile getiren Prof. Dr. Meriçli, Dünya, Güneş ve Galaksi grubu öğrencilerinin Yakın Doğu Üniversitesi’nin fakülte ve laboratuvarlarında bilim insanları ve sanatçılar ile biraraya gelerek, deneyler yaptığını, merak ettiklerini sorduklarını, takım çalışmaları  ile  ürünler geliştirdiklerini, yapay zeka, kodlama gibi pekçok bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik konularını deneyerek - eğlenerek öğrendiklerini anlattı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak bilgiyi hayal gücü ile değerlendirecek yenilik yaratacak ve yeni ürünler geliştirecek, girişimci  çocuklar yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Anna Günsel’e, öğretim üyelerine ve  asistan öğretmenlere ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi çalışma ekibine teşekkür etti.

Gösteriler Yapıldı…

Konuşmanın ardından Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya Grubu öğrencileri “Mutlu Çocuk Şarkısı”nı seslendirdi. Güneş grubu öğrencileri de, çevre, geri dönüşüm, davranış biçimleri hakkında mesajlar içeren konuşmalar yaptılar.  Galaksi grubu öğrencileri ile Türkçe ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Grup gösterilerinin ardından sertifika törenine geçildi.

Sertifikalar Takdim Edildi…

Gösterilerin ardından mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet Töreninde ilk olarak Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 200 kredi tamamlayarak Gümüş Sertifika almaya hak kazanan öğrenciler belgelerini aldı. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel Gümüş Sertifikaları, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ise Bronz serfitika ile katılım belgelerini takdim etti. Belge takdiminin ardından öğrenciler kep atma törenini gerçekleştirdi.  

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