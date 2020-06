Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020 yaz dönemi programları 22 Haziran’da başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 5-7 yaş çocukları üniversite ortamında bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştırdığı yaz dönemi programlarına 22 Haziran Pazartesi başlayacağını açıkladı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, yaz dönemi programları “Merak et, hayal et, düşün, dokun, hareket et, dene, geliştir, yenilik yarat” sloganı ile yeni ve farklı bir eğitim programı ile sekiz hafta sürecek. Program boyunca dünya standartlarında hijyen kuralları uygulanacağı belirtildi.

Programa kayıtların Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alan kayıt bürosundan yapılabileceği duyuruldu.