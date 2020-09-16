Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020/2021 Güz Dönemi Uzaktan Eğitim Hazırlıklarını Tamamladı...

COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılında tüm çoçuklara ücretsiz online eğitim yapacak olan Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk Üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörleri, interaktif etkinlik uygulamalarının gerçekleştirileceği uzaktan eğitim portalı ile ilgili eğitim çalıştayı düzenledi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy ve Koordinatör Yardımcısı Uzm. Fulden Ergün tarafından Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Koordinatörlerine hizmetiçi Moodle eğitimi verildi. Online derslerde kullanılacak olan metin, ses, görüntü, animasyon gibi öğretim materyallerinin geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı eğitim çalıştayında uzaktan eğitim sırasında çocukların dikkat ve motivasyonunu sağlayacak unsurlar da tartışıldı, uzaktan eğitim portalı üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Hazırlanan uzaktan eğitim sistemi ile Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020-2021 Güz döneminde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarında uygulanacak dersler eğlenceli ve öğretici programlarla online olarak gerçekleştirilecek.

Kayıtlar Online Yapılacak...

Ücretsiz olacak eğitimlere katılmak isteyen tüm öğrenciler ozaygunselcocuni.neu.edu.tr sayfasında açılacak online kayıt formunu doldurarak kayıt yaptırabilecek. Kayıt işlemi ile öğrenci numarası ile özel bir şifre alacak olan öğrenciler, aldıkları şifre ile sisteme girerek online eğitimlere katılabilecekler. Her öğrenci katıldığı her eğitim için de kredi toplayabilecek.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Öğrencilerimize Verimli Bir Çevrimiçi Öğrenim Deneyimi Sunmak İçin Çalışıyoruz...”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 3 Ekim 2020 tarihinde online olarak ücretsiz olarak tüm çocuklara açık eğitime başlayacağını anımsatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kolay, hızlı, etkili ve eğlenceli bir öğrenim sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Etikili ve yaratıcı bir öğretim çevresi yaratmak için uzaktan eğitim portalı üzerinde fikirsel tartışmalar yürüttüklerini dile getiren Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Öğrenci ve kullanıcı dostu özel bir öğrenme sistemi oluşturulması, portalın geliştirilmesi, interaktif ektinlik uygulamaları ile canlı yayın ayrıntılarının tartışıldığı bir eğitim çalıştayı yaptık. Uzaktan eğitim portalının nasıl kullanılacağı konusunda koordinatörlerimizi bilgilendirdik. Öğrencilerimiz internet bağlantısı olan herhangi bir yerden, web sayfamızdan yapacakları online kayıt ardından onlara göndereceğimiz şifrelerini girerek sisteme erişim sağlayabilecekler. Eğitim temelimiz olan STEAM modelinde bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanatı çocuklar için yeni ve çekici bir yolla öğretmeye devam edeceğiz” dedi.