  • BIST 1.447,640
  • Altın 487,21
  • Dolar 8,5150
  • Euro 10,0300
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAAşırı Stres ve Yoğun Çalışma Saçları Dökebiliyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Kapanış Töreni Gerçekleştirilecek

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Kapanış Töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Eşi Sibel Tatar'ın Katılımıyla 26 Ağustos'ta Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde Saat 10.00’da Gerçekleştirilecek
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021 Yaz Dönemi Kapanış Töreni Gerçekleştirilecek

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 6-17 yaş çocuklar için düzenlediği yaz dönemi eğitim programında sona yaklaşılıyor. Pandemi nedeniyle uzun süredir okullarından ve arkadaşlarından ayrı kalan öğrenciler, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz programında bir araya gelerek eğlenceli aktiviteler ile yeni eğitim dönemine başlamadan önce yararlı bir hazırlık dönemi geçirmiş oldular.

Yüz yüze eğitimle devam eden 2021 yaz döneminin kapanış töreni de yine yüz yüze gerçekleştirilecek. Kapanış Töreninde öğrencilere topladıkları kredilere göre bronz, gümüş ve altın sertifika verilecek. 26 Ağustos 2021 Perşembe günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacak tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerimizi Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim dönemine zihinsel ve bedensel olarak hazır hale getirdik.”

Uzaktan eğitim sürecinde çocukların sosyallikten uzak bir şekilde bilgisayar başında eğitim gördüklerini hatırlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Pandeminin gerektirdiği tüm sağlık önlemlerini titizlikle uygulayarak, yüz yüze düzenlediğimiz yaz dönemi eğitiminin en önemli hedeflerinden biri öğrencilerimize kaliteli ve öğretici-eğlendirici bir sosyallik olanağı yaratmaktı. Bu amacımızı başarıyla gerçekleştirdik. Çocuklarımız, bütün bir yıl online eğitimle bilgisayar başında geçen günlerin ardından yaşıtlarıyla sosyalleşmenin, doğanın, denizin tadını çıkardılar, kendi robotlarını yaptılar, kendi evlerini odalarını tasarladılar ve ışıklandırdılar, annelerine kremler hazırladılar, büyük annelerinin ilaçlarını yakından öğrendiler, spor ve dans aktiviteleri ile sağlıklarını geliştirdiler” ifadelerini kullandı.

Yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerinbilimden, sanata, müzikten dansa ve su sporlarına kadar pek çok etkinliklekaliteli ve keyifli zaman geçirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Yürüttüğümüz yaz dönemi eğitim programı ile öğrencilerimizi Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim dönemine zihinsel ve bedensel olarak hazır hale getirdik. Tamamladığımız yaz dönemi eğitimlerini, Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın eşi Sayın Sibel Tatar’ın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kapanış töreniyle taçlandıracağız” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ hastanesinde uygulanan yeni yöntem, beyin embolilerine neden olabilen kalp ritim bozukluklarında  hayat kurtarıyor08 Ağustos 2021 Pazar 16:04
  • KKTC'de ilk100 binde yer alan bilim insanlarının yüzde 71,4’ü Yakın Doğu Üniversitesi’nden06 Ağustos 2021 Cuma 13:49
  • YDÜ’nün COVID-19'a Karşı Geliştirdiği Koruyucu Nazal Sprey, Olirin Markasıyla Eczanelerde!05 Ağustos 2021 Perşembe 18:09
  • Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye’de Yangınlarla Mücadele İçin Türk Kızılayı’na Bağış Yaptı04 Ağustos 2021 Çarşamba 16:40
  • KKTC’de İlk Kez Böbrek Nakilli Hastaya Obezite Cerrahisi Uygulandı04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:56
  • ASKON ve GİAD Üyeleri GÜNSEL’i Test Etti03 Ağustos 2021 Salı 15:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ’de İki Sergi Açılışı Gerçekleştirdi02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:05
  • Veliye Martı’nın “Kıbrıs Sandık Motifleri Yazma Kalıpları Sergisi” açılıyor29 Temmuz 2021 Perşembe 14:21
  • Tüm Kolej öğrencilerine Near East Hayat Eğitim Sigortası28 Temmuz 2021 Çarşamba 16:11
  • Elektro-Kontrol Akıllı Cihazı NEURec’le Kontrol Sende!27 Temmuz 2021 Salı 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti