Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2022 Yaz Akademik Dönemi, düzenlenen kapanış töreni ile tamamlandı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2022 Yaz Akademik dönemi düzenlenen törenle tamamlandı. 5-17 yaş grubu öğrencileri kapsayan yaz döneminde, çocuklar üniversite çatısı altında pek çok etkinliğe katılarak eğitim aldı. Bilim, sanat ve spor alanlarında alanlarının yetkin isimleri eşliğinde eğitim gören öğrenciler; Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin modern laboratuvarları, sanat atölyeleri, spor kulesi, uçuş simülasyonu ve eğitim gemisi gibi olanaklarından 8 haftalık eğitim dönemi boyunca yararlandı. Program boyunca öğrencilerin yetkinlik gelişimini sağlamayı hedefleyen etkinlikler ön plandaydı.

300 krediye ulaşan üç öğrenci daha çocuk doktor unvanı aldı

Açıldığı ilk günden itibaren öğrenci odaklı etkinlikler yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesinin kapanış töreni, Kıbrıs Halk Dansları gösterisi ile başladı. Öğrencilerin yaz akademik döneminde neler yaptıklarını anlattıkları tören, çeşitli tarzlarda danslar ile yapılan koreografi ile sonlandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi etkinliklerine katılarak 300 kredi toplayan öğrenciler, geçen yıl olduğu gibi altın sertifika almaya hak kazandı. Altın sertifika alan Bilal Babaoğulları, Mira Özerdem ve Galip Günsel ayrıca Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Çocuk Doktor unvanı almaya da hak kazandı.

Anna Günsel: “Yeni eğitim döneminde de çocuklarımız için özel olarak hazırladığımız programlara devam edeceğiz.”

5-17 yaş arası öğrencilerin, bir yandan sosyalleşirken diğer yandan eğlenerek öğrenmeleri ve yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla düzenledikleri bir yaz eğitim programını daha tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Ülkemizin ilk ve tek çocuk üniversitesi olarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın; kendi ilgi alanlarını keşfetmeleri, donandıkları yetkinliklerle kişisel ve akademik olarak geleceğe hazırlanmaları en önemli önceliğimiz” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi etkinliklerinde 300 kredi toplayarak altın sertifika almaya hak kazanan Bilal Babaoğulları, Mira Özerdem ve Galip Günsel’i tebrik eden Anna Günsel, “Yeni eğitim döneminde de çocuklarımız için özel olarak hazırladığımız programlara devam edeceğiz” dedi.