Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2022 Yaz Dönemi Kayıtları Başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 21 Haziran – 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceği 2022 yaz dönemi eğitim programlarında 100’ü aşkın program ve etkinlik yer alıyor. Yaz dönemi boyunca ebeveynlere yönelik halka açık ve ücretsiz seminerler serisi de düzenlenecek.

Her yaz döneminde 6-17 yaş grubu öğrencilerin, farklı alanlarda kendi yaş grupları için özel olarak tasarlanmış eğitim ve etkinliklerle uygulayarak, deneyimleyerek ve eğlenerek nitelikli bir yaz geçirmesini hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz dönemi programları kayıtları 23 Mayıs’ta başlıyor!

Açıldığı ilk günden itibaren düzenlediği bilim, sanat, mühendislik, teknoloji programları, mesleki tanıtım kursları ve sosyal aktiviteler ile öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu yaz da her yaş grubu için özel olarak tasarlanan eğitim programları ile eğitimlerine devam ediyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 2022 yazında düzenleyeceği eğitim programları dokuz hafta sürecek.

Çağdaş eğitim içerikleri ile 100’ü aşkın etkinlik…

21 Haziran – 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz programında, nitelikli bir eğitim kadrosuyla; dünyanın en gelişmiş ülke ve uygulamaları incelenerek oluşturulan modern bir eğitim müfredatı uygulanacak.

Çocukların ilgi alanlarına uygun etkinlikler aracılığı ile üniversiteyi ve akademik eğitimi yakından tanıma fırsatı bulacağı eğitim programlarında; origami, müzik, dans, spor, laboratuvar çalışmaları, gastronomi mutfak atölyeleri, mühendislik etkinlikleri ve meslekleri tanıyabilecekleri yüzü aşkın renkli ve eğlenceli uygulama ve eğitimler yer alıyor.

Veliler için bilgilendirici programlar…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocuklara hayatları boyunca rehberlik eden ebeveynler için de psiko-eğitim programları düzenleyecek. Bu kapsamda yaz dönemi boyunca halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek seminerler serisinde çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, pozitif ebeveynlik, sınırların öğretilmesi gibi pek çok eğitim yer alacak.

Kayıtlar 23 Mayıs’ta başlıyor!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin düzenlediği yaz eğitim programlarına kayıtlar, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında gerçekleştiriliyor. Ayrıca ozaygunselcocukuniversitesi. org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile kayıt yaptırmak mümkün.