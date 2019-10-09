Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında hayvan sevgisi konulu etkinlik düzenledi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış dönemi çocukların oyunlaştırılmış eğitim yöntemlerine dayanarak hazırlanan özel müfredatı kapsamında eğitici, düşündürücü ve eğlendirici atölyelerle devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi üçüncü haftasında öğrenciler yaş guruplarına göre farklı eğitim atölyeleri uygularken, 4 Ekim Dünya Sokak hayvanları kapsamında da hayvan sevgisine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Hayvan Haklarına ve Sevgisine Dikkat Çekildi…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, 4 Ekim Dünya Sokak hayvanlarını koruma gününe özel olarak Dünya, Galaksi-Evren Grubu öğrencilerine sınıf içinde etkinlikler yapıldı. Sınıfa kedi, köpek getirilerek hayvanlar ile insanların uyumlu bir şekilde yaşamasının öneminden bahsedilen etkinlikte, hayvanların bakımı ve korunması hakkında öğrencilerle bilgiler paylaşıldı. Öğrencilere Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından “Sokak Hayvanlarından Korkmuyorum” konulu sunum yapıldı. Sokağa terk edilen hayvanlara karşı farkındalık oluşturmak ve bu konuda duyarlılığı arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilere sokak hayvanlarının neler olduğu ve hayvanların sokaktaki yaşam koşulları anlatıldı.

Hemşirelik Mesleğini Deneyimlediler…

Her grubun farklı eğitim etkinlikleri yaptığı ders programında, Dünya grubu öğrencileri Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile “Hastanede Çocuk Olmak” etkinliği yaptı. Etkinlik esnasında çocuklar bir hastanede hemşirelerin neler yaptığını öğrenerek, stetoskoplarla birbirlerini muayene edip yaşam bulgularını öğrendi.

Görsel Dikkat, Görsel Tarama, Kısa Süreli Bellek Yetenekleri Pekiştirildi…

Güneş Grubu öğrencileri ise, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliği ile “Otobüs ile Avrupa Turuna Ne Dersiniz?” konulu eğitim etkinliğine katılarak, otobüs ile Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde gezerek, kampüsün çeşitli yerlerine bırakılan ülkelere dair ipuçlarını buldular. Öğrenciler daha sonra her ülke için poster tasarladılar.

Bilinçli ve Duyarlı Öğrenciler Yetiştiriliyor…

“Ellerimiz Sesimiz Olsun” eğitim etkinliğinde Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Emrah Soykan tarafından işaret dili eğitimi de alan Güneş grubu öğrencileri, işitme engelli bireylerle ilk iletişimi sağlamak için kelimeleri ve basit diyalog cümlelerini öğrendiler.

Zihinsel Becerileri Geliştiren Zekâ Oyunları Oynandı…

Galaksi-Evren Grubu ise, “Yapay Zeka Projesi 1” eğitim uygulamasında çocuklar proje döngüsünün ne olduğu öğrenerek, Lego setleri ile kendi robotlarını tasarladılar. Uygulamalı etkinliklerle öğrencilerin yapay zeka ile ilgili bilgi sahibi olmalarının sağlandığı etkinlikle öğrencilere algoritmik düşünme becerisi kazandırılıyor.

Eğlenceli Spor Aktivitesine Katıldılar…

Güneş ile Galaksi-Evren Grubu öğrencileri ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nde düzenlenen Jijitsu etkinliğine de katılarak eğlenceli vakit geçirdiler.