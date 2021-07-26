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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına Üye Oldu

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına Üye Oldu
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına Üye Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk ve tek çocuk üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, dünyanın farklı ülkelerinden çocuk üniversitelerini bünyesinde toplayan Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına (European Children's Universities Network -EUCU) üye oldu.

Böylece, aralarında İngiltere, İspanya, Finlandiya, Belçika, Türkiye, İtalya ve Kanada’nın da bulunduğu dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren çok sayıda çocuk üniversitesini aynı platformda buluşturan EUCU’da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile temsil edilmeye başlandı. Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı ile çocuk üniversiteleri, farklı ülkelerden bilimsel çalışmaları ve öğrencilere uygulanan farklı programlarını paylaşıp ortak projeler geliştirerek çocukların gelişimini hedefleyen eğitimler için dünya genelinde bir standart yaratmayı hedefliyor.

Çocukları üniversite ile buluşturuyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesinin sağladığı olanaklarla, üniversite kampüsünde bilim, sanat ve spor bölümlerindeki akademisyenleri çocuklarla bir araya getiriyor. Uygulanan çeşitli etkinlik programları ile çocukların dünya ile yarışacak inovatif fikirlerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. “Merak et, hayal et, düşün, dokun, hareket et, dene, geliştir, yenilik yarat” sloganı ile faaliyet gösteren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, uyguladığı bilim-teknoloji-mühendislik-sanat ve matematik (STEAM) eğitim programlarıyla çocukların gelişimine katkıda bulunurken geniş bir vizyon edinmelerini sağlıyor.

Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına üye olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Mayıs ayında da 25 ülkeden bilim insanlarının 199 sözlü bildiri sunduğu 2. Dünya Çocuk Konferansı’na ev sahipliği yapmıştı.

Anna Günsel: “Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına üye diğer çocuk üniversiteleri ile birlikte ortak projeler geliştirerek ülkemizi ve çocuklarımızı temsil edeceğiz.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına katılmasıyla birlikte uluslararası bir kimlik kazandığına vurgu yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı’nın bünyesinde yer alan dünyanın farklı ülkelerinden onlarca çocuk üniversitesi arasında tecrübe transferine olanak sağladığını söyledi. Mayıs ayında 2. Dünya Çocuk Konferansı’na da ev sahipliği yaptıklarını da hatırlatan Günsel, “Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağına üye diğer çocuk üniversiteleriyle birlikte, dünya çocuklarına yönelik eğitim modellerinin ve politikalarının oluşumunda aktif bir şekilde yer almaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Kısa süre içerisinde kuruluş hedeflerimizden birine daha ulaştığımız için mutluyuz.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, 22 Nisan 2019’da Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin kuruluşunu duyururken açıkladıkları hedefleri hatırlatarak, “Güzel Kıbrıs'ın güzel çocuklarını dünyadaki yaşıtlarıyla buluşturacak eğitimlerimizin yanı sıra, çocuklarla ilgili araştırmalar yapan akademisyenlerle Birleşmiş Milletler UNICEF'in de katılacağı uluslararası toplantılar yapmayı ve uluslararası çocuk üniversiteleri birliğine üye olmayı hedeflediğimizi söylemiştim” dedi. Prof. Dr. Meriçli, “Kuruluşumuzun üzerinden henüz 2,5 yıl bile geçmeden, 20 ülkeden 300 araştırmacıyı bir araya getirdiğimiz 2. Dünya Çocuk Konferansı’na ev sahipliği yaptık. Merkezi Avusturya'da olan Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağının zorlu üyelik aşamalarını da aşarak üye olduk. Kısa sürede hedeflerimize ulaşmış olmanın mutluluğu içindeyiz” ifadesini kullandı. Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağında yer alan diğer çocuk üniversiteleri ile ortak projeler yaparak KKTC'nin tanınırlığına da katkıda bulunacaklarını söyleyen Prof. Dr. Meriçli, “10 Haziran'da online yapılan Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı Genel Kuruluna katıldık. Başta başkan Karoline Iber olmak üzere sıcak bir ilgi ile karşılandık. Gelecek genel kurullarda Avrupa Çocuk Üniversiteleri Ağı Yönetim Kuruluna da üye olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. 

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