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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ikinci veli bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ikinci veli bilgilendirme toplantısı yapıldı
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ikinci veli bilgilendirme toplantısı yapıldı

6-17 yaşındaki küçük ve büyük çocukların ilgilerini bilime, bilimsel düşünceye ve sanata çekerek onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili ikinci veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4’de düzenlenen toplantıda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin kuruluş amacı, eğitim anlayışı, faaliyetleri, başvuru süreci ile öğrencilerin kabulü ve eğitim pasaportu hakkında velilere detaylı bilgiler verildi. Velilerin Çocuk Üniversitesi ile ilgili merak ettiği sorulara cevap verildi.

Kayıtlar Devam Ediyor…

18 Haziran – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kayıtları devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alan kayıt masası ileozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de kayıtlar gerçekleştirilebiliyor. Kayıtlarla ilgili web adresinde bulunan iletişim formunun doldurulması ile de detaylı bilgi alınabiliyor.

Modern Eğitim Müfredatı İle 150 Farklı Program Hazırlandı…

Çocukların ilgi alanlarına uygun modüller aracılığı ile üniversiteyi ve akademik eğitimi yakından tanıma fırsatı bulacağı Özay Günsel Çocuk Üniversitesi eğitim programında; kendi robotunu, kendi çizgi filmini, bilgisayar oyununu hatta kendi mobilyasını yapabileceği, kendi kitabını yazabileceği, insan DNA’sından mikro organizmalara, bitkiden ilaç yapımına kadar pek çok ilginç, ileriye dönük seçeceği ve mutlu olacağı mesleği de keşfedebileceği 150’ye yakın renkli ve eğlenceli uygulama ile eğitimler yer alıyor.

Eğitimlerin Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor akademisyenler tarafından verileceği Üniversitede, yaratıcı ve yenilikçi düşünme ile üretim sürecini kavratarak yeni nesil bilim insanı profili oluşturmak hedefleniyor.

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