Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili velilere yönelik bilgilendirme toplantisi yapildi

6-17 yaşındaki küçük ve büyük çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, onlara bilim, teknoloji ve kabiliyet alanlarında nitelikli eğitimler vermek amacıyla Haziran ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile ilgili ilk veli bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İrfan Günsel Kongre Merkezi Salon 4’de düzenlenen toplantıda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin kuruluş amacı, eğitim anlayışı, faaliyetleri, başvuru süreci ile öğrencilerin kabulü ve eğitim pasaportu hakkında velilere bilgiler verildi. Velilerin Çocuk Üniversitesi ile ilgili merak ettiği sorulara cevap verildi. Veli bilgilendirme toplantıları, 20 Mayıs 2019 pazartesi günü saat 17.00’de İrfan Günsel Kongre Merkezi’inde yapılmaya devam edecek.

Kayıtlar Devam Ediyor…

18 Haziran – 9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kayıtlar devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi giriş katında yer alacak kayıt masası ileozaygunselcocukuniversitesi. org adresinde yer alan ön kayıt formu aracılığı ile de gerçekleştirilebiliyor. Kayıtlarla ilgili web adresinde bulunan iletişim formunun doldurulması ile detaylı bilgi alınabiliyor.

Modern Eğitim Müfredatı İle 150 Farklı Program Hazırlandı…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Dünyanın en gelişmiş ülke ve uygulamaları incelenerek, oluşturulan modern bir eğitim müfredatı ve nitelikli bir eğitim kadrosuyla eğitimler verilecek. Çocukların ilgi alanlarına uygun modüller aracılığı ile üniversiteyi ve akademik eğitimi yakından tanıma fırsatı bulacağı eğitim programda; kendi robotunu, kendi çizgi filmini, bilgisayar oyununu hatta kendi mobilyasını yapabileceği, kendi kitabını yazabileceği, insan DNA’sından mikro organizmalara, bitkiden ilaç yapımına kadar pek çok ilginç, ileriye dönük seçeceği mutlu olacağı mesleği de keşfedebileceği 150 ye yakın renkli ve eğlenceli uygulama ve eğitimler yer alıyor.

Çocuklara bilimsel ve eleştirel düşünme, sorgulama, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmayı, zihinsel yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine yönelik hizmet verecek olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde eğitimler, Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor akademisyenler tarafından verilecek.