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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri bahar yarıyılı etkinliklerine ücretsiz ve online olarak devam ediyor.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri bahar yarıyılı etkinliklerine ücretsiz ve online olarak devam ediyor. Bu hafta 6-8 yaş arası Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş arası Galaksi grubu öğrencileri hep birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Büyük önder Atatürk’ün 101 yıl önce çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çevrimiçi gerçekleştirilen etkinlikle coşku içinde kutlandı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak onun özlü sözleri ile hem düşündürücü hem de eğitici bir etkinlik gerçekleştiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, diledikleri gib eğlenerek ve yeteneklerini ortaya koyarak, şiirin, dansın, müziğin, sanatın ve marşların yer aldığı özgür bir program gerçekleştirdi.

Prof.Dr. Filiz Meriçli: “23 Nisan Etkinliği Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Programlarına Damga Vurdu”

Tüm öğrencilerin büyük bir coşku ile 23 Nisan ruhuna yakışır bir şekilde birbirinden güzel performanslar sergilediğini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, “23 Nisan etkinliği Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programlarına damga vurdu. Tüm çocukları gönülden kutlarım” dedi.

Özgürce Eğlendiler…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri çevrimiçi 23 Nisan kutlama programında kendilerini ortaya koyabilecekleri farklı etkinlikler gerçekleştirdi. Öğrencilerin şarkı söylediği, dans ettiği, marşlar ve şiirler okuduğu programda renkli görüntüler oluştu. Atatürk, Anıtkabir ve bayraklarla süsledikleri odaları, tişörtleri ve masaları ise görülmeye değerdi. 

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