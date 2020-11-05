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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Çevre Bilinci Geliştirmeyi Hedefleyen Etkinliklerle Ekolojik Dengeyi Nasıl Koruyabileceklerini Öğrendi

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Çevre Bilinci Geliştirmeyi Hedefleyen Etkinliklerle Ekolojik Dengeyi Nasıl Koruyabileceklerini Öğrendi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Çevre Bilinci Geliştirmeyi Hedefleyen Etkinliklerle Ekolojik Dengeyi Nasıl Koruyabileceklerini Öğrendi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çevirimiçi sürdürdüğü güz dönemi eğitimlerinde tasarrufun önemi, enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve plastik atıklarının çevreye etkisi ile ilgili etkinlikler gerçekleştirdi.

6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve 12-15 yaş Galaksi gruplarına ortak olarak düzenlenen eğitimlere Türkiye’den de öğrenciler katıldı. “31 Ekim Dünya Tasarruf Günü” ve “Dünyayı Plastik Atıklarla Kirletmeyelim” başlıklı etkinliklerin yapıldığı ders programında öğrencilere, ölçülü tüketim ve plastik atıkların geri dönüşüme kazandırmanın önemi anlatıldı.

Yaşam Kaynakları İsraf Edilmeden Kullanılmalı...

“Dünyayı Plastik Atıklarla Kirletmeyelim” başlıklı söyleşiyi gerçekleştiren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, adamızda biriken atıkların, deniz canlıları ve çevreye verdiği zararlar hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

 

Prof. Dr. Meriçli, “31 Ekim Dünya Tasarruf Günü” nedeniyle de öğrencilere, dünyamızın geleceği için sahip olduğumuz kaynakları korumanın ve tasarrufun önemi hakkında bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Meriçli, “Bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle dünyamızda var olan sınırlı yaşam kaynakları tükeniyor. Bilinçli tüketimi ve değerlerimize sahip çıkmayı öğrenmeliyiz. Zamanımızı, suyumuzu, havamızı, toprağımızı, bitkilerimizi, elektriğimizi, paramızı kısacası tüm değerlerimizi tasarruflu kullanmalıyız” ifadelerini kullandı. Öğrenciler de aileleri ile birlikte plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdıkları deneyimlerini paylaştılar.

Geleceğin Yapıları Yeşil Binaları İncelendi…

“Bunları biliyor musunuz” etkinliğinde de ‘”Yeşil Bina” konusu işlendi. Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Çimen Özburak doğal ve atık üretmeyen malzemelerin kullanıldığı yeşil binalarla ilgili bilgiler aktardı. Yeşil binaların özelliklerinden basheden Yrd. Doç. Dr. Özburak, çevre dostu olan bu binaların doğayla uyumlu, ihtiyacı kadar tüketen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiş, iklim verilerine ve o yere özgü koşullarla uyumlu yapılar olduğundan söz etti.

Çocuklar İşaret Dili İletişim Becerilerini Geliştiriyor…

Güz dönemi boyunca verilecek “İşaret Dili” eğitimine de devam edildi. İşaret dili ile ihtiyaçları için soru sormayı öğrenen öğrenciler, daha sonra işaret dili iletişim becerilerini geliştirmek içim kendini tanıtma konulu genel tekrarı yaptılar. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, “İşaret Dili Eğitimleri” ile çocukların küçük motor becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

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