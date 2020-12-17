Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Değerler Eğitimi Kapsamında Kendi Değer Ağaçlarını Oluşturdu.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, bu haftaki eğitimlerinde ‘Değerler Eğitimi’, ‘Kıbrıs’ın Kuşları’ ve ‘Kara Kalem Çizim Teknikleri’ etkinliklerini gerçekleştirdi.

“Değerler Eğitimi” etkinliğini gerçekleştiren 6-8 yaş Dünya Grubu, aile, okul ve arkadaşlık ilişkileri kapsamında hayatımızda değerli olan soyut kavramlar üzerinde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrası öğrenciler kendi değerleri ile ilgili “değer ağacı” çizimleri yaptılar. Çizimlerine değerli olan eşya, hayvan veya kişileri yansıtan öğrenciler, çizimlerini arkadaşlarıyla paylaştılar.

9-11 yaş Güneş Grubu öğrencileri de “Kıbrıs’ın Kuşları” etkinliğinde, Kıbrıs’ın endemik kuş ve bitki türleri, çeşitli kuşların fiziki yapısı ve kuşların doğadaki varoluşları hakkında bilgi aldılar. Öğrenciler, kuş gözlemciliği hakkında da bilgi aldılar.

“Kara Kalem Çizim Teknikleri” etkinliğini yapan 12-15 yaş Galaksi Grubu öğrencileri ise kara kalem kullanımı, karakalem çizim tekniği ile ilgili önemli ipuçları hakkında bilgi edindiler. Daha sonra öğrendikleri teknikle çizimler yaptılar.

Tüm grup öğrencilerinin ortak eğitim aldığı İşaret Dili etkinliklerinde de ‘Günler’ konusu işlendi. Öğrenciler kendi aralarında işaret dili ile konuşmalar yaparak öğrendiklerini pekiştirdiler.

Kıbrıs Araba Müzesi ile Tarihe Yolculuk...

“Merak Et, Araştır, Öğren” köşesinde de “Kıbrıs Araba Müzesi”ndeki otomobiller ele alındı. Etkinlik kapsamında öğrencilere, Kıbrıs Araba Müzesi’nin oluşumu, müzede yer alan arabalar ve hikayeleri hakkında video gösterimi eşliğinde bilgiler aktarıldı. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü müzeler bölgesinde yer alan ve içerisinde barındırdığı dünyada tek olma özelliğine sahip klasik ve spor arabalarla dikkatleri çeken Kıbrıs Araba Müzesi’nin koleksiyonunda 19. 20. ve 21. yüzyıla ait arabalar bulunuyor.