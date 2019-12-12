Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri duyuları tanıdılar, hayal dünyalarını geliştirdiler

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve bulundukları yaş özellikleri dikkate alınarak her yaş grubunda farklılaşan eğitim modülleri şeklinde gruplandırılan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı yedinci haftası, fen bilimleri ve matematik ile öğretici eğitim atölyeleri gerçekleştirildi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Dünya ve Güneş grubu öğrencilerine tanıma, anlama, kavram oluşturma, problem çözme becerilerinin geliştirildiği eğitim atölyeleri uygulandı.

Çizgi Film Afişi Tasarladılar…

Eğitim programlarına Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nde sabah sporu ile başlayan Dünya grubu öğrencileri, Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Uzm. Yücehan Yücesoy ile “Çizgi Filmimi Yapıyorum” atölyesine katıldılar. Atölye kapsamında çocuklar hayallerindeki çizgi filmi bilgisayarda çizerek kendi afişlerini tasarladılar. Çocukların yaratıcılık, el becerisini ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi sağlayan çizgi film atölyesinin ardından öğrenciler, bahçe oyunları etkinliğine katıldılar.

Dünya Grubu öğrencileri daha sonra Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ile “Çocuk Hakları” ile ilgili çalıştay yaptılar. Çalıştay kapsamında öğrenciler eğlenceli oyunlar oynayarak çocuk haklarını öğrendiler. Dünya Grubu öğrencilerine ayrıca geri dönüşümün önemi ile ilgili bilgiler anlatıldı.

Matematiği Öğreniyorum…

Eğitim programına Matematik Atölyesi ile başlayan Güneş grubu öğrencileri ise, Matematik öğretmeni Bahar Esmeroğlu ile matematiğin temelini anlamalarını sağlayan çalışmalar yaptılar.

Hisset, Belli Et, Tanımla Bırak Gitsin…

Çocukların duygularını öğrenerek duygusal dünyalarında nasıl hareket edeceklerini ve kendilerini yönetebilmesini sağlayan duyularımızı tanıma atölyesine de katılan Güneş Grubu öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gonca İnanç ile “Beş Duyumuzdan Birisi Olmazsa Ne Olur” etkinliği ile eğitici oyunlar oynayarak duyuları öğrendiler.

Bahçe oyunları ile spor kulesinde Mahnaz Tavakolian Far ile TRX aktivitesi de yapan güneş Grubu öğrencileri eğitim programını, Veterinerlik Fakültesinde, Doç. Dr. Dilek Arsoy ile birlikte “Evde Kedi-Köpek Beslemek Kolay Mı?” etkinliği yaparak ev hayvanlarının bakım koşulları ile ev içerisinde hayvan bakımı ve beslenmesinin nasıl yapılması gerektiğini öğrendiler